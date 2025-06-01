人民网内罗毕5月30日电（记者黄炜鑫）乌干达坎帕拉消息：5月30日，中国海油绩优奖学金项目在乌干达霍伊马地区政府办公楼启动。此次活动由中国海洋石油乌干达有限公司举办，向来自乌干达霍伊马地区和基库贝地区39所中小学的300名优秀学生（含 6 名残疾学生）颁发证书及现金奖励，鼓励并支持他们更好地完成学业。

活动现场。主办方供图

霍伊马地区议员乌斯曼·穆吉沙·穆巴拉克在致辞中表示，中国海油在带动乌干达能源产业升级的同时，持续十余年投身慈善公益事业，用实际行动展现了中国企业的良好形象，并让中乌友谊根基更加深厚。通过绩优奖学金项目，让乌干达偏远地区的孩子看到了知识改变命运的希望。

基库贝地区副主席阿方索·奥皮奥称，中国海油的教育支持与乌政府全民教育战略高度契合，其“输血 + 造血”模式已帮助乌干达培养了数千名本土人才，为乌干达的经济腾飞和可持续发展注入了强大动力。

接受表彰的霍伊马地区圣安德烈亚·卡瓦学院学生代表卡鲁汉加·埃丝特·戴安娜激动地说：“感谢中国海油的奖学金，这不仅是对我学业的肯定，更让我有信心继续追逐成为医生的梦想。中国海油的支持就像一盏明灯，照亮了我的未来。他们还在我们社区修建公路、开展义诊，让我们的生活变得更好。”

中国海洋石油乌干达有限公司副总裁王聚锋在致辞中表示，作为中国在乌干达最大投资项目的运营主体，公司以“能源为更美好的未来”为愿景，在推进翠鸟油田项目建设的同时，积极落实共建“一带一路” 倡议及中非合作论坛“十大伙伴行动”，形成“能源开发+民生改善”的特色合作模式。“我们不仅要在油气田上竖起钻井架，更要在当地民众心中种下友谊的种子。绩优奖学金项目将帮助乌干达的青少年更好地成长，我们坚信中乌友好将拥有更坚实的民意基础和更广阔的未来。”

据了解，绩优奖学金项目是中国海油在乌“捐资助学强基工程”的一部分，该公司还通过国际留学生项目，资助11名乌干达青年到中国石油高校学习，目前正在向当地11所学校捐赠图书、家具及学习用品，促进教学条件改善。该公司同步推动的“创造就业赋能工程”将为乌干达创造16万个就业岗位；“民生扶持惠民工程”让当地数万居民喝上了干净水、住进了新房子，并通过中国海油出资修建的跨崖公路走出小渔村，过上好生活。（张鑫、田雨对本文亦有贡献）

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