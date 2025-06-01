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第十八届“汉语桥”世界中学生中文大赛肯尼亚赛区决赛圆满落幕

2025年06月01日14:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕5月30日电（记者黄炜鑫）第十八届“汉语桥”世界中学生中文比赛肯尼亚赛区决赛29日在肯雅塔大学国际语言文化中心大楼多功能厅举行，共有来自不同地区12所中学的13名选手参加。

比赛现场。肯雅塔大学孔子学院供图

比赛现场。肯雅塔大学孔子学院供图

本次比赛由中国驻肯尼亚大使馆主办，肯雅塔大学孔子学院承办。主题为“追梦中文，不负韶华”，设有主题演讲、中文问答、才艺展示三个环节。

比赛现场。肯雅塔大学孔子学院供图

比赛现场。肯雅塔大学孔子学院供图

在演讲环节，各位选手围绕“追梦中文，不负韶华”进行了主题演讲，他们用流利的中文发表各具特色的演讲，讲述自己学习中文的初心、梦想与成长，表达了对中国文化的热爱。选手们标准的发音、精彩的内容引起阵阵掌声。知识问答环节涵盖中国国情、语言知识及中华文化等多个方面，选手们沉着应对、对答如流，展现出扎实的中文功底和广博的文化素养。

比赛现场。肯雅塔大学孔子学院供图

比赛现场。肯雅塔大学孔子学院供图

才艺展示环节，学生们大放异彩，蒙古舞《白马》，舞姿灵动大气，感动全场。苗族舞《阿幺阿幺》，服饰艳丽，舞步婀娜；唱跳歌曲《爱你》，青春洋溢，活力四射。歌伴舞《修炼爱情》，情感真挚，表演动人。唱跳《桃花笑》，可爱灵动又富有古典韵味；团扇走秀和诗朗诵的串烧展现了古诗之美与汉服之美的充分融合......他们融中国之美于肯尼亚，对中华才艺进行了新的阐释，生动地展现了文化交流、文明互鉴的盛况。

比赛现场。肯雅塔大学孔子学院供图

比赛现场。肯雅塔大学孔子学院供图

肯雅塔大学孔子学院院长周晓东表示：“‘中学生汉语桥’不仅是语言竞技的舞台，更是中肯青年交流心灵、共筑梦想的桥梁。希望同学们以本次比赛为起点，继续坚持中文学习，在更广阔的舞台上绽放光彩。”

(责编：张悦、杨牧)

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