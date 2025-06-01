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第四届中国—非洲经贸博览会(南非)推介会在约翰内斯堡成功举办

2025年06月01日14:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡5月31日电 （记者郑翔）5月30日，由交通银行约翰内斯堡分行主办的第四届中国—非洲经贸博览会(南非)推介会在约翰内斯堡成功举办。中国驻南非大使馆经商处、交通银行、南中经贸协会、南非国家赋权基金等政府和机构代表出席并作主旨发言，在南中资企业代表、南非本地企业代表近百人出席此次推介会，为即将到来的第四届中非经贸博览会预热。

交通银行约翰内斯堡分行行长王继东在推介会上发言。人民网 刘畅摄

交通银行约翰内斯堡分行行长王继东在推介会上发言。人民网 刘畅摄

交通银行约翰内斯堡分行行长王继东致辞表示，中非经贸博览会已成为中非务实合作的“金色桥梁”，承载着中非合作的新愿景，集中展示中非工业化与农业现代化合作成果。交通银行约翰内斯堡分行长期深度参与金融服务，始终以“跨境金融+本土服务”双轮驱动，为企业提供全周期支持，让中资企业“走出来”更稳健的同时，也为非洲优质产品 “引进去”提供重要助力。

南中经贸协会秘书长、人民网南非公司总经理韦冬泽在推介会上发言。人民网 刘畅摄

南中经贸协会秘书长、人民网南非公司总经理韦冬泽在推介会上发言。人民网 刘畅摄

南中经贸协会秘书长、人民网南非公司总经理韦冬泽指出，中非经贸博览会是“共商共建共享”理念的生动实践，本次推介会既是为6月的盛会预热，更是为中南企业搭建信息互通的桥梁。当前，中非合作迎来新机遇，南中经贸协会始终以“促进合作、创造价值”为使命，将继续优化服务、搭建平台，助力更多企业把握机遇、深耕发展。

湖南省商务厅副厅长郭宁作视频致辞。人民网 刘畅摄

湖南省商务厅副厅长郭宁作视频致辞。人民网 刘畅摄

湖南省商务厅副厅长郭宁在视频致辞中介绍称，中非经贸博览会自2019年起已成功举办三届，实现53个非洲国家参会全覆盖，累计吸引包括4600余家中非企业在内的近4万人参会参展，各方签署合作项目或协议336个、金额533.2亿美元，办会成果务实丰硕。“中非合作是现实所需。更是未来所向，湖南省将勇担中非合作先行使命，以中非经贸博览会链接全球商脉。”

中国驻南非大使馆经商处参赞邱忠义表示，经贸关系是中南两国关系的辉煌篇章，在两国元首的战略引领下，中南经贸合作持续健康发展，树立了中非合作的成功典范。在第四届中非经贸博览会上，南非将再次受邀担任主宾国。中南两国将充分利用本次博览会，共享发展机遇，搭建繁荣桥梁，为新时代中南全方位战略合作伙伴关系注入新的动力。

南非国家赋权基金（NEF）首席执行官姆齐瓦班图·达伊马尼指出，中国是南非最大的贸易伙伴之一，两国经贸交流近年来不断增强。中国企业在推动南非经济可持续发展中发挥着重要作用，两国合作涵盖海洋经济、基础设施建设和金融服务等多个领域，未来南非政府将致力于为中国企业在南开展业务提供更多便利。

推介会活动现场。人民网 刘畅摄

推介会活动现场。人民网 刘畅摄

第四届中非经贸博览会将于6月12日至15日在湖南长沙举行，主题为“中非共行动，逐梦现代化”，由湖南省人民政府和商务部共同主办。本届博览会将聚焦“十大伙伴行动”安排系列活动，展示合作成果，汇聚各方资源，形成更大合力，推动中非经贸合作高质量发展。

(责编：艾雯、杨牧)

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