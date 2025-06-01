人民网内罗毕5月29日电（记者黄炜鑫）南苏丹瓦乌消息：中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和部队29日参加联南苏团西战区国际维和人员日纪念活动。此次活动旨在缅怀牺牲维和英雄，展现维和人员为世界和平作出的卓越贡献。

图为我维和工兵分队方阵。张晓昆 摄

纪念活动在联合国进行曲中拉开帷幕，南苏丹西加扎勒州州长、联南苏团瓦乌基地主管和西战区司令共同检阅维和部队并宣读维和烈士名录。联合国国旗下降半旗，向为推动南苏丹和平进程而牺牲的维和军人致哀。各国维和部队礼兵敬献花圈，全体人员集体默哀。

图为维和人员为烈士敬献花圈。张晓昆 摄

“今天是第23个联合国国际维和人员日，维和英雄们的付出和奉献，值得我们记住，值得我们赞扬。”维和工兵分队指挥长王艳辉表示，作为维和中的一员，他们将一如既往支持联合国维和行动，坚守任务区各个战位，用实际行动诠释着中国军人的责任担当。

据了解，自1990年首次派遣军事观察员以来，中国已累计派出维和人员5万余人次，其中工兵分队在冲突地区承担了大量基础设施重建任务。中国工兵部署南苏丹以来，累计修筑、维护道路约9389公里，平整场地1248万平方米，修复桥梁15座，为当地民众打通了“生命通道”。（张晓昆对本文亦有贡献）

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