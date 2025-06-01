打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

 菲律宾候任外长拉扎罗出席庆祝中菲建交50周年图片展 

2025年06月01日14:16 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网马尼拉5月31日电（记者樊帆）5月30日，中国驻菲律宾大使黄溪连与菲律宾候任外长拉扎罗共同出席由菲律宾华裔青年联合会和菲中友好协会举办的庆祝中菲建交50周年图片展暨使馆向华裔历史博物馆捐赠的智能讲解设备启用仪式。

中国驻菲律宾大使黄溪连与菲律宾候任外长拉扎罗共同出席庆祝中菲建交50周年图片展。中国驻菲律宾使馆供图

中国驻菲律宾大使黄溪连与菲律宾候任外长拉扎罗共同出席庆祝中菲建交50周年图片展。中国驻菲律宾使馆供图

黄溪连表示，华侨华人为菲律宾的经济和社会发展、民族独立和解放事业作出不可磨灭的贡献，是菲多元文化社会真正的利益攸关方和名正言顺的主人翁。五十而知天命，回顾中菲建交以来的风雨历程，最重要的启示就是必须认真倾听人民的呼声。期待双方重温建交初心，顺应两国人民的心声，共同引领双边关系迈向更加光明的未来。

拉扎罗表示，建交以来，菲中两国始终朝着共同的愿景，在复杂演变的关系中前行。尽管面临的挑战仍然存在，两国整体关系不能为分歧所定义。我们希望通过今天的活动进一步激发双方友谊与合作的愿景。

菲外交部有关官员、菲华有关社团负责人及各界人士代表出席了活动。

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部