人民网马尼拉5月31日电（记者樊帆）5月30日，中国驻菲律宾大使黄溪连与菲律宾候任外长拉扎罗共同出席由菲律宾华裔青年联合会和菲中友好协会举办的庆祝中菲建交50周年图片展暨使馆向华裔历史博物馆捐赠的智能讲解设备启用仪式。

中国驻菲律宾大使黄溪连与菲律宾候任外长拉扎罗共同出席庆祝中菲建交50周年图片展。中国驻菲律宾使馆供图

黄溪连表示，华侨华人为菲律宾的经济和社会发展、民族独立和解放事业作出不可磨灭的贡献，是菲多元文化社会真正的利益攸关方和名正言顺的主人翁。五十而知天命，回顾中菲建交以来的风雨历程，最重要的启示就是必须认真倾听人民的呼声。期待双方重温建交初心，顺应两国人民的心声，共同引领双边关系迈向更加光明的未来。

拉扎罗表示，建交以来，菲中两国始终朝着共同的愿景，在复杂演变的关系中前行。尽管面临的挑战仍然存在，两国整体关系不能为分歧所定义。我们希望通过今天的活动进一步激发双方友谊与合作的愿景。

菲外交部有关官员、菲华有关社团负责人及各界人士代表出席了活动。

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