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美特使称哈马斯对加沙停火方案的回应“不可接受”

2025年06月01日13:34 | 来源：新华网
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新华社华盛顿5月31日电 美国中东问题特使威特科夫5月31日表示，他收到了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对美国提出的加沙停火方案的回应，称该回应“不可接受”。

威特科夫当天在社交媒体发文说，哈马斯的回应“完全不可接受，只会让我们倒退”。他说：“哈马斯应该接受我们提出的框架提案，作为间接谈判的基础，我们可以在下周立即开始会谈。”

哈马斯5月31日发表声明说，哈马斯当天向加沙地带停火谈判斡旋方提交了对威特科夫最新提议的回应。根据正在讨论中的提议，哈马斯将释放10名活着的以方被扣押人员并移交18具以方被扣押人员遗体，以换取商定数量的巴勒斯坦被扣押人员。与此同时，哈马斯要求实现加沙地带永久停火，以色列从加沙地带全面撤军，并确保向加沙地带居民提供援助。

以色列总理内塔尼亚胡办公室5月31日晚发表声明说，尽管以色列已同意美国提出的停火方案，但哈马斯仍然坚持拒绝。以色列将继续努力促使以色列被扣押人员获释，并击败哈马斯。

(责编：艾雯、张悦)

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