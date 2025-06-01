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中国援塞内加尔医疗队在当地开展中医培训

2025年06月01日13:33 | 来源：新华网
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新华社达喀尔5月31日电（记者司源）中国第20批援塞内加尔医疗队近日在塞内加尔首都达喀尔举办首期“中医出海——培训百名海外中医爱好者”活动，吸引塞内加尔30余名康复从业者和医学生参与。

此次培训共设12课时，涵盖中医基础理论、临床实操教学及真实病例示教。主讲医师庄晨介绍，课程设计注重实用性与系统性，既传播中医文化，也推广适合本地需求的中医实用技术。

培训中，学员们对中医“望闻问切”诊法和“阴阳调和”理念表现出浓厚兴趣。在拔罐、艾灸等实操环节，学员踊跃参与、反复练习。医疗队在培训现场以真实病例开展诊疗示教，增强了教学实效。培训过程中，学员对八段锦兴趣浓厚，中国医疗队的主讲医师将其拆分讲解、配图示范，帮助学员掌握要领。

培训期间正值中国传统节日端午节，医疗队授课团队结合节令养生理念开设专题课程，介绍“天人相应”的中医哲学。有学员表示，这种顺应自然的健康理念对预防季节性流行病很有启发，值得在塞内加尔推广。

中国第20批援塞内加尔医疗队队长杨毅国说：“我们不仅要送医送药，更要留下‘带不走的医疗队’。下一步医疗队将赴塞内加尔南部济金绍尔等地开展‘中医出海’系列培训，让更多非洲民众受益于中医药智慧。”

(责编：艾雯、张悦)

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