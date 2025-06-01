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匈牙利导演埃涅迪：期待与中国电影人深化合作

2025年06月01日13:32 | 来源：新华网
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新华社布达佩斯5月31日电（记者陈浩 黄富慧）“2025影像亚洲中国电影放映周”电影论坛5月30日在匈牙利首都布达佩斯举行。匈牙利导演埃涅迪·伊尔迪科作为特邀嘉宾，在论坛上分享了她近期的创作经历及与中国电影人的互动故事，并与谢飞、乔梁等中国导演进行交流。

埃涅迪曾凭借影片《肉与灵》获得第67届柏林电影节最佳影片金熊奖。她在电影论坛期间接受新华社记者专访时透露，她的最新作品《安静的朋友》已进入后期制作阶段。该片的演员阵容十分国际化，包括中国香港演员。

埃涅迪说，她看的第一部中国电影是关锦鹏执导的《阮玲玉》。在她看来，20世纪八九十年代是香港电影的黄金时代，当时王家卫的电影在布达佩斯乃至欧洲的电影圈都很受欢迎。她很高兴后来有机会与王家卫讨论《肉与灵》这部影片，并在拍摄这部影片时参考了他在《花样年华》中的拍摄手法。

2018年，埃涅迪担任上海国际电影节评委。她对当地电影人的热情印象深刻。“他们非常热情，渴望为中国观众带来许多小成本、但有价值且精彩的电影。”

2023年，埃涅迪重返上海国际电影节举办大师班。如今她还清晰记得当时与专业观众深入探讨电影制作的场景。“聆听同行电影人讲述具体的选择、挑战和幕后故事，总是比仅仅回答泛泛的问题更有趣，”她说。

埃涅迪对中国当代艺术电影给予了特别的关注。她表示对毕赣执导的《狂野时代》非常感兴趣，这部电影在日前闭幕的戛纳电影节上获得了特别奖。展望未来，埃涅迪表达了与中国电影人继续合作的愿望。

(责编：艾雯、张悦)

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