新华社渥太华5月30日电（记者林威）加拿大媒体5月30日报道，加拿大业界对美国总统特朗普钢铝关税加倍计划表示强烈反对。

加拿大劳工大会主席贝娅·布鲁斯克表示，美国政府的这一计划是对加拿大工人的又一次直接攻击，其鲁莽的举动将对加拿大经济造成冲击。

布鲁斯克说：“特朗普这一决定将使我们完全远离美国市场，为加拿大的钢铁和铝产业带来毁灭性危机，并威胁到成千上万加拿大工人的工作。”

布鲁斯克呼吁加拿大政府立即采取行动保护工人，包括实施有关就业保险和工资补贴的紧急改革。

加拿大商会总裁兼首席执行官坎达丝·莱恩在一份声明中说，破坏钢铝跨境供应链对加拿大和美国都损失巨大，将钢铁和铝关税加倍至50％与北美的经济安全背道而驰。

根据美国国际贸易委员会数据，美国在2024年进口价值1473亿美元的钢铝产品。数据显示，加拿大、墨西哥等是其主要来源国。美国总统特朗普5月30日在社交媒体平台“真实社交”上发文称，6月4日起，将把钢铁和铝的进口关税从25%提高至50%。

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