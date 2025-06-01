新华社万象5月31日电（记者马淮钊 赵旭）来自联合国开发计划署、国际劳工组织等10家联合国驻老挝机构近20名代表日前实地走访中老铁路，近距离了解该项目在促进区域互联互通、民生改善和可持续发展方面取得的成效，并探讨未来合作机遇。

应中国驻老挝大使方虹邀请，代表团一行当天从中老铁路万象站出发，乘坐中老铁路列车沿途考察万荣站、万荣站货运营业厅及货场、琅勃拉邦站和琅勃拉邦维保管理中心，与铁路运营方及铁路员工深入交流，全面了解铁路在站房建设、客货运效益、运营管理、安全保障、人才培养等方面的情况。

联合国代表们积极评价中老铁路为老挝经济社会发展注入的强劲动力，特别是铁路在便利民众出行、为老挝青年提供培训并创造就业机会、推动旅游业发展及提升区域联通等方面发挥的积极作用，并表示愿同中老铁路协力推动老挝发展。

“这是一次非常有趣的走访，让我获益匪浅。”联合国驻老挝协调员巴霍季尔·布尔哈诺夫对记者说，中老铁路使老挝拥有更好的交通基础设施，促进老挝不同省份和社区之间的联通，为民众出行和游客探索老挝提供极大便利，惠及老挝经济发展和民生改善。他表示，中老铁路潜力巨大，未来将寻找与中老铁路合作的机会，进一步助力当地经济民生发展。

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