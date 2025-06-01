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联合国人居大会续会通过2026-2029年战略计划

2025年06月01日10:20 | 来源：新华网
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新华社内罗毕5月31日电（记者林晶 李卓群）第二届联合国人居大会续会30日晚在肯尼亚首都内罗毕闭幕，会议一致通过了旨在应对全球住房危机、推动建设气候智能和包容性城市的联合国人居署2026-2029年战略计划。

联合国人类住区规划署（人居署）执行主任阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫说，该战略计划植根于通过改造非正规居住区、改善土地治理、加快气候行动和消除贫困来实现城市转型的宏伟愿景。

她说，计划旨在促进获取住房、清洁饮用水和卫生设施等基本服务，推动全球城市绿色转型、繁荣创新和韧性发展。“政治意愿、创新融资、伙伴关系和针对性使用技术将是加快战略计划实施、确保城市化可持续韧性发展的关键。”

本次会议为期两天。会议选定马来西亚和阿拉伯联合酋长国共同担任2025年至2029年人居大会主席国。会议还宣布，第13届世界城市论坛将于2026年5月17日至22日在阿塞拜疆首都巴库举行，主题为“安居世界：安全与韧性的城市和社区”。

(责编：艾雯、张悦)

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