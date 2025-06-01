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中国专家在桑给巴尔开展健康教育及义诊活动

华洪立
2025年06月01日10:19 | 来源：新华网
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　　新华社达累斯萨拉姆5月31日电（记者华洪立）中国援坦桑尼亚血吸虫病防治二期项目专家组和第34期中国援桑给巴尔医疗队，5月31日在坦桑尼亚桑给巴尔的奔巴岛开展血吸虫病健康教育及义诊活动。

　　专家组当天为当地学校学生举办科普讲座，通过宣传册介绍血吸虫病的传播方式、常见症状及防控措施，组织学生开展主题绘画活动。学生们踊跃参与，用画笔画出所学防病知识。

　　中国援桑给巴尔医疗队则设立诊疗台，组织普外科、骨科、妇产科、五官科、儿科及心内科等多学科专家，为当地居民提供免费医疗服务，包括量血压、听诊、体检及发药等。

　　血吸虫病防治专家组负责人戴洋表示，此次义诊共服务当地居民200余人次，覆盖多类常见病及血吸虫病高风险人群。健康教育和义诊不仅是提升公共卫生水平的重要途径，也体现了中国医疗队“医者仁心、温暖同行”的理念。

　　当天，活动现场还设置了端午节传统文化展示区，医疗队员向当地居民介绍端午节起源及其“祛病避邪”的文化内涵。

(责编：艾雯、张悦)

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