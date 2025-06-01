5月30日，在加沙地带北部杰巴利耶难民营，巴勒斯坦人逃离家园。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

新华社北京6月1日电 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）5月31日发表声明说，哈马斯当天向加沙地带停火谈判斡旋方提交了对美国中东问题特使威特科夫最新提议的回应。以色列媒体报道说，以方将哈马斯的回应视为“有效拒绝”。

联合国秘书长发言人斯特凡纳·迪雅里克5月30日说，加沙地带正遭遇本轮巴以冲突爆发以来“最糟糕的灾难性局面”。联合国人道主义事务协调厅发言人延斯·莱克当天同样警告，这一地区已成为“全球最饥饿的地方”。

哈马斯要求加沙永久停火 以方称哈马斯回应“是倒退”

哈马斯5月31日发表声明表示，根据正在讨论中的提议，哈马斯将释放10名活着的以方被扣押人员并移交18具以方被扣押人员遗体，以换取商定数量的巴勒斯坦被扣押人员。与此同时，哈马斯要求实现加沙地带永久停火，以色列从加沙地带全面撤军，并确保向加沙地带居民提供援助。

声明说，哈马斯是在进行了一轮民族协商之后作出的回应。

5月29日，在美国华盛顿白宫，白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特出席记者会。新华社记者胡友松摄

《以色列时报》31日报道说，一名不愿透露姓名的以色列官员当天告诉该报，以色列将哈马斯的回应视为“有效拒绝”。报道说，相关调解方仍在与哈马斯合作，以弱化其提出的修改内容。

以色列总理内塔尼亚胡办公室31日晚发表声明说，尽管以色列已同意美国提出的停火方案，但哈马斯仍然坚持拒绝。声明说，正如美国中东问题特使威特科夫所说的那样，“哈马斯的回应完全不可接受，是倒退”。声明说，以色列将继续努力促使以色列被扣押人员获释，并击败哈马斯。

此前，美国白宫官员5月29日说，以色列已接受美国提出的一项60天加沙地带临时停火方案。哈马斯高级官员巴西姆·纳伊姆29日晚发表声明说，哈马斯已收到以色列对威特科夫提议的回应。从本质上看，该回应意味着以方延续占领，并继续其杀戮和饥饿政策。以方回应没有考虑加沙人民的任何要求，其中最重要的要求是停止战争和饥饿。

媒体分析认为，从哈马斯表态看，其要求停火方案中包含对在加沙地带实现永久停火的保证，但美方方案并不包含此类保证，仅提出将在临时停火生效后举行关于永久停火的谈判，这一点或是双方目前的主要分歧。从停火协议内容看，美国和以色列仍试图通过施压等方式谋求其在加沙的短期利益和长久控制。

联合国：加沙陷入“最糟糕的灾难性局面”

联合国秘书长发言人斯特凡纳·迪雅里克5月30日说，加沙地带正遭遇本轮巴以冲突爆发以来“最糟糕的灾难性局面”。

迪雅里克30日接受媒体采访时说，获准进入加沙地带的援助物资仅起到“很小、很小的作用”。联合国人道主义事务协调厅发言人延斯·莱克当天同样警告，加沙地带“所有人面临饥荒风险”，这一地区已成为“全球最饥饿的地方”。

这是5月28日在加沙城西部一处临时安置点拍摄的一名营养不良的婴儿。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

今年3月，以色列重新封锁加沙地带并恢复大规模军事行动，导致当地民众严重缺乏基本生活物资，面临饥荒。在国际舆论压力下，上周起以方允许少量援助物资进入加沙。联合国方面指责以方在放行援助物资方面层层设限，比如不准援助机构运送即食食品，物资还需通过以方复杂繁琐的检查流程。

即便援助物资运入，也可能难以送达巴勒斯坦民众手中。据联合国方面介绍，5月29日，有65辆卡车通过加沙南部与以色列接壤的凯雷姆沙洛姆口岸进入加沙地带，其中60辆因以军密集军事行动而不得不返回，其余5辆卡车最终将医疗物资运抵加沙一家战地医院的仓库。然而，那座仓库随后遭到武装人员洗劫，大量医疗设备、补给品、药品和用于治疗营养不良儿童的营养补充剂遭劫掠。

5月28日，孩子们在加沙城西部的沙提难民营等待领取救助食物。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

迪雅里克5月30日强调，洗劫医院仓库的人员与前两天抢夺食品的巴勒斯坦饥民十分不同，是“有组织行动的武装人员”。

雪上加霜的是，以色列和美国支持的私营援助机构“加沙人道主义基金会”运作混乱不堪。

加沙居民谢哈达·希贾齐说，他5月29日前往“加沙人道主义基金会”设在加沙地带南部的一处物资分发中心，不仅没抢到物资，反而经历了“惊魂15分钟”。他回忆道，分发中心围栏打开后，人们争先恐后地冲向放在地上的物资。以色列士兵开枪示警后，民众又惊慌逃离。

“当时火力非常密集，沙石飞溅。”希贾齐说，他一名亲戚脚部中弹。

以军未对这起事件置评，但承认以方士兵5月29日在加沙中部一处物资分发中心附近开枪。“加沙人道主义基金会”5月30日则在一份声明中声称，并未发生巴勒斯坦平民或物资分发人员伤亡的情况。

按照美联社说法，自“加沙人道主义基金会”本周早些时候宣布开始运作以来，这一机构设在加沙多地的分发中心陷入混乱。另据哈马斯5月27日发布的声明，以军在物资分发中心附近打死多名巴勒斯坦人，并导致数十人受伤。

5月27日，在加沙地带南部城市拉法，民众从“加沙人道主义基金会”运营的一个物资分发中心领取救援物资（手机照片）。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

根据“加沙人道主义基金会”的运作机制，以色列负责提出援助物资分配方案，私营企业负责执行，私营承包商提供安保。遭人诟病的是，该方案将联合国机构以及在巴勒斯坦已工作数十年的援助机构排除在外。

多家媒体报道说，联合国方面和各援助机构指出“加沙人道主义基金会”运作机制违反人道主义原则，以所谓“援助”为掩护，达到“强制加沙民众迁移的目的”，民众只能在流离失所或死亡之间做选择。

希贾齐说，他6月1日还会再次前往“加沙人道主义基金会”物资分发中心。“这一新（分发）系统把人们当成棋子一样四处移动，这是一场令人不可思议的悲剧。”

根据巴勒斯坦加沙地带卫生部门5月31日发布的数据，自3月18日以来，以方对加沙地带袭击已造成至少4117人死亡、12013人受伤。

以色列阻止中东国家外长访问约旦河西岸

包括约旦副首相兼外交大臣萨法迪在内的一些中东国家外长5月31日谴责以色列阻止其访问约旦河西岸城市拉姆安拉并会见巴勒斯坦总统阿巴斯。

4月23日，巴勒斯坦总统阿巴斯在约旦河西岸城市拉姆安拉出席巴勒斯坦解放组织（巴解组织）中央委员会第32次会议。新华社发（艾曼·诺巴尼摄）

约旦外交部当天发表声明说，由沙特阿拉伯、巴林、埃及、约旦四国外长和阿拉伯国家联盟秘书长盖特组成的代表团认为，以色列阻止代表团访问拉姆安拉并会见阿巴斯及巴方官员的决定，公然违反了其应履行的义务，体现了以政府的傲慢和对国际法的漠视。

声明强调，以色列继续采取非法措施和政策封锁巴勒斯坦人民及其合法领导人，破坏了实现全面公正和平的机会。

根据声明，该代表团原定于31日晚抵达约旦首都安曼后召开协调会议，并于次日前往拉姆安拉。由于以方拒绝代表团通过其控制的约旦河西岸领空前往拉姆安拉，代表团决定推迟访问。

据《以色列时报》5月30日报道，以色列一名高级官员证实以方决定阻止中东国家外长代表团6月1日前往拉姆安拉。这名官员说，巴勒斯坦民族权力机构计划主办一次旨在推动巴勒斯坦建国的会议，“以色列不会配合这一损害以色列安全的行动”。（记者：王逸君、黄泽民、陈君清、吴宝澍、冯国芮、何奕萍）

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