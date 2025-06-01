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外交部发言人就美国防长赫格塞思在香格里拉对话会上涉华消极言论答记者问

2025年06月01日09:52 | 来源：新华网
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新华社北京5月31日电 外交部发言人31日就美国防长赫格塞思在香格里拉对话会上涉华消极言论答记者问。

有记者问：据报道，5月31日，美国防长赫格塞思在香格里拉对话会上发表演讲，大肆渲染中国威胁，就涉台、南海等问题发表消极言论。请问中方对此有何评论？

发言人说，赫格塞思无视地区国家求和平谋发展的呼声，兜售阵营对抗的冷战思维，抹黑攻击中国，大肆渲染“中国威胁论”，充满挑衅挑拨。中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。

发言人指出，事实上，美国才是世界上名副其实的霸权国家，是破坏亚太地区和平稳定的最大因素。美国为维护自身霸权，推进所谓“印太战略”，在南海地区部署进攻性武器，在亚太地区煽风点火、制造紧张局势，正将亚太地区变成“火药桶”，引发地区国家深切担忧。

发言人强调，台湾问题纯属中国内政，任何外国无权干涉。美方不要妄想把台湾问题当作遏制中国的筹码，勿要玩火。中方敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，停止为“台独”势力撑腰打气。南海的航行和飞越自由从来都不存在任何问题。中国在南海问题上始终坚持同有关国家通过对话协商妥善处理分歧，坚持依法依规维护领土主权和海洋权益。美国才是破坏南海和平稳定的最大因素。

“中方敦促美方切实尊重地区国家维护和平稳定的努力，停止蓄意破坏地区和平稳定环境，渲染冲突对抗、加剧地区局势紧张。”发言人说。

(责编：艾雯、张悦)

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