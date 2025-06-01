新华社北京5月31日电 外交部发言人31日就美国防长赫格塞思在香格里拉对话会上涉华消极言论答记者问。

有记者问：据报道，5月31日，美国防长赫格塞思在香格里拉对话会上发表演讲，大肆渲染中国威胁，就涉台、南海等问题发表消极言论。请问中方对此有何评论？

发言人说，赫格塞思无视地区国家求和平谋发展的呼声，兜售阵营对抗的冷战思维，抹黑攻击中国，大肆渲染“中国威胁论”，充满挑衅挑拨。中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。

发言人指出，事实上，美国才是世界上名副其实的霸权国家，是破坏亚太地区和平稳定的最大因素。美国为维护自身霸权，推进所谓“印太战略”，在南海地区部署进攻性武器，在亚太地区煽风点火、制造紧张局势，正将亚太地区变成“火药桶”，引发地区国家深切担忧。

发言人强调，台湾问题纯属中国内政，任何外国无权干涉。美方不要妄想把台湾问题当作遏制中国的筹码，勿要玩火。中方敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，停止为“台独”势力撑腰打气。南海的航行和飞越自由从来都不存在任何问题。中国在南海问题上始终坚持同有关国家通过对话协商妥善处理分歧，坚持依法依规维护领土主权和海洋权益。美国才是破坏南海和平稳定的最大因素。

“中方敦促美方切实尊重地区国家维护和平稳定的努力，停止蓄意破坏地区和平稳定环境，渲染冲突对抗、加剧地区局势紧张。”发言人说。

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