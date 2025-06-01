新华社开罗5月31日电（记者董修竹）埃及、突尼斯和阿尔及利亚三国外长5月31日在开罗就利比亚问题举行会议后发表联合声明，呼吁利比亚各方保持最大限度克制，立即停止局势升级，确保利比亚人民的安全。

根据埃及外交部当天发表的声明，三国外长呼吁利比亚各方以利比亚人民利益为重，在联合国的监督和邻国的支持下达成共识，结束分裂，推进利比亚政治进程，并进行议会和总统选举。

声明强调加快解决利比亚危机、结束政治分歧的必要性，重申反对外部势力以任何形式干涉利比亚事务，以避免加剧该国内部紧张局势。

声明说，“三方机制”需要定期举行会议，今年年底前将先后在阿尔及利亚和突尼斯举行部长级会议。

埃及、突尼斯和阿尔及利亚均为利比亚邻国，于2017年启动了由三国组成的“三方机制”，该机制于2019年暂停。此次会议标志着三国重新启动这一联合机制。

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族统一政府与支持它的武装力量控制了西部一些地区，而国民代表大会则与“国民军”结盟控制境内大部分地区，双方割据对峙。

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