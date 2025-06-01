新华社耶路撒冷5月31日电（记者陈君清 冯国芮）以色列总理内塔尼亚胡办公室5月31日晚发表声明说，尽管以色列已同意美国提出的停火方案，但巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）仍然坚持拒绝。

声明说，正如美国中东问题特使威特科夫所说的那样，“哈马斯的回应完全不可接受，是倒退”。

声明说，以色列将继续努力促使以色列被扣押人员获释，并击败哈马斯。

哈马斯5月31日发表声明说，哈马斯当天向加沙地带停火谈判斡旋方提交了对威特科夫最新提议的回应。根据正在讨论中的提议，哈马斯将释放10名活着的以方被扣押人员并移交18具以方被扣押人员遗体，以换取商定数量的巴勒斯坦被扣押人员。与此同时，哈马斯要求实现加沙地带永久停火，以色列从加沙地带全面撤军，并确保向加沙地带居民提供援助。

美国白宫官员5月29日说，以色列已接受美国提出的一项60天加沙地带临时停火方案。哈马斯高级官员巴西姆·纳伊姆同日发表声明说，哈马斯已收到以色列对威特科夫提议的回应。从本质上看，该回应意味着以方延续占领，并继续其杀戮和饥饿政策。以方回应没有考虑加沙人民的任何要求，其中最重要的要求是停止战争和饥荒。

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