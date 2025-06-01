5月30日，在罗马尼亚首都布加勒斯特，中国古筝演奏家在“对话·知音——用音乐与世界对话”中国古筝音乐会上表演。新华社发（傅永山摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月30日，在罗马尼亚首都布加勒斯特，中国古筝演奏家与罗马尼亚音乐家在“对话·知音——用音乐与世界对话”中国古筝音乐会上共同演奏《春江花月夜》。新华社发（傅永山摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月30日，在吉尔吉斯斯坦比什凯克，人们在比什凯克国立大学举行的“粽香传情·共庆端阳”端午民俗节上表演吉尔吉斯舞蹈《百灵鸟》。新华社发（罗曼摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月30日，在吉尔吉斯斯坦比什凯克，人们在比什凯克国立大学举行的“粽香传情·共庆端阳”端午民俗节上品尝粽子。新华社发（罗曼摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月27日，在伊朗首都德黑兰，人们在中国驻伊朗大使馆举行的“香囊飘香 端午安康”节日庆祝活动上体验包粽子。新华社记者 沙达提 摄

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月27日，在伊朗首都德黑兰，人们参加中国驻伊朗大使馆举行的“香囊飘香 端午安康”节日庆祝活动。新华社记者 沙达提 摄

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月31日，在新西兰奥克兰举办的端午节文化活动中，人们观看舞狮表演。新华社发（吴家翔摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月30日，在新西兰克赖斯特彻奇举办的端午节文化活动中，小朋友体验投壶游戏。新华社记者 龙雷 摄

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月30日，在新西兰克赖斯特彻奇举办的端午节文化活动中，新西兰嘉宾了解香囊及其历史文化。新华社发（陈思雨蒙摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月31日，在马来西亚首都吉隆坡，工作人员在“2025温馨端午献温情”活动上为民众免费派发粽子。新华社发 （张纹综摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月31日，在马来西亚首都吉隆坡，人们在“2025温馨端午献温情”活动上品尝免费派发的粽子。新华社发 （张纹综摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月31日，在匈牙利布达佩斯，人们在端午节活动上进行舞龙表演。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月31日，在匈牙利布达佩斯，当地民众参加端午节活动。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

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