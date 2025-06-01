打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

多国举办端午节文化体验活动

2025年06月01日09:19 | 来源：新华网
小字号

5月30日，在罗马尼亚首都布加勒斯特，中国古筝演奏家在“对话·知音——用音乐与世界对话”中国古筝音乐会上表演。新华社发（傅永山摄）

5月30日，在罗马尼亚首都布加勒斯特，中国古筝演奏家在“对话·知音——用音乐与世界对话”中国古筝音乐会上表演。新华社发（傅永山摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月30日，在罗马尼亚首都布加勒斯特，中国古筝演奏家与罗马尼亚音乐家在“对话·知音——用音乐与世界对话”中国古筝音乐会上共同演奏《春江花月夜》。新华社发（傅永山摄）

5月30日，在罗马尼亚首都布加勒斯特，中国古筝演奏家与罗马尼亚音乐家在“对话·知音——用音乐与世界对话”中国古筝音乐会上共同演奏《春江花月夜》。新华社发（傅永山摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月30日，在吉尔吉斯斯坦比什凯克，人们在比什凯克国立大学举行的“粽香传情·共庆端阳”端午民俗节上表演吉尔吉斯舞蹈《百灵鸟》。新华社发（罗曼摄）

5月30日，在吉尔吉斯斯坦比什凯克，人们在比什凯克国立大学举行的“粽香传情·共庆端阳”端午民俗节上表演吉尔吉斯舞蹈《百灵鸟》。新华社发（罗曼摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月30日，在吉尔吉斯斯坦比什凯克，人们在比什凯克国立大学举行的“粽香传情·共庆端阳”端午民俗节上品尝粽子。新华社发（罗曼摄）

5月30日，在吉尔吉斯斯坦比什凯克，人们在比什凯克国立大学举行的“粽香传情·共庆端阳”端午民俗节上品尝粽子。新华社发（罗曼摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月27日，在伊朗首都德黑兰，人们在中国驻伊朗大使馆举行的“香囊飘香 端午安康”节日庆祝活动上体验包粽子。新华社记者 沙达提 摄

5月27日，在伊朗首都德黑兰，人们在中国驻伊朗大使馆举行的“香囊飘香 端午安康”节日庆祝活动上体验包粽子。新华社记者 沙达提 摄

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月27日，在伊朗首都德黑兰，人们参加中国驻伊朗大使馆举行的“香囊飘香 端午安康”节日庆祝活动。新华社记者 沙达提 摄

5月27日，在伊朗首都德黑兰，人们参加中国驻伊朗大使馆举行的“香囊飘香 端午安康”节日庆祝活动。新华社记者 沙达提 摄

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月31日，在新西兰奥克兰举办的端午节文化活动中，人们观看舞狮表演。新华社发（吴家翔摄）

5月31日，在新西兰奥克兰举办的端午节文化活动中，人们观看舞狮表演。新华社发（吴家翔摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月30日，在新西兰克赖斯特彻奇举办的端午节文化活动中，小朋友体验投壶游戏。新华社记者 龙雷 摄

5月30日，在新西兰克赖斯特彻奇举办的端午节文化活动中，小朋友体验投壶游戏。新华社记者 龙雷 摄

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月30日，在新西兰克赖斯特彻奇举办的端午节文化活动中，新西兰嘉宾了解香囊及其历史文化。新华社发（陈思雨蒙摄）

5月30日，在新西兰克赖斯特彻奇举办的端午节文化活动中，新西兰嘉宾了解香囊及其历史文化。新华社发（陈思雨蒙摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月31日，在马来西亚首都吉隆坡，工作人员在“2025温馨端午献温情”活动上为民众免费派发粽子。新华社发 （张纹综摄）

5月31日，在马来西亚首都吉隆坡，工作人员在“2025温馨端午献温情”活动上为民众免费派发粽子。新华社发 （张纹综摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月31日，在马来西亚首都吉隆坡，人们在“2025温馨端午献温情”活动上品尝免费派发的粽子。新华社发 （张纹综摄）

5月31日，在马来西亚首都吉隆坡，人们在“2025温馨端午献温情”活动上品尝免费派发的粽子。新华社发 （张纹综摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月31日，在匈牙利布达佩斯，人们在端午节活动上进行舞龙表演。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

5月31日，在匈牙利布达佩斯，人们在端午节活动上进行舞龙表演。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

5月31日，在匈牙利布达佩斯，当地民众参加端午节活动。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

5月31日，在匈牙利布达佩斯，当地民众参加端午节活动。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

在中国传统节日端午节到来之际，多国举办端午民俗体验活动，让当地民众体验中国传统节日的温情与诗意，感受中国传统文化的独特魅力。

(责编：艾雯、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部