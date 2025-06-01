本报记者 刘仲华 郭梓云

第二届法兰克福国际龙舟友谊赛日前在德国法兰克福举办。来自德国、法国、意大利、美国、泰国等国的17支龙舟队劈波斩浪、奋勇争先（见图，本报欧洲中心分社依琳摄），吸引当地民众近万人现场观赛。

当日上午9时，龙舟赛正式开幕。美因河上，17支参赛队伍奋力挥桨、破浪前行，鼓点激越，口号铿锵，现场气氛紧张热烈。经过一天的激烈角逐，意大利“华人龙舟队”摘得专业组冠军。

“我们尽了全力！”德国乌尔姆多瑙龙队教练玛丽亚·罗兹说，她的队伍已连续两年参赛。“我们在比赛中深刻地感受到体育竞技和文化交流的相互促进。”罗兹喜欢上龙舟已有20年。她曾随乌尔姆龙舟俱乐部到访北京、上海等地，与中国龙舟爱好者交流。“龙舟赛是了解中国文化很好的方式。”

“龙舟赛是促进中德互相了解的平台。”乌尔姆中文学校校长刘姗姗说，她和罗兹因龙舟成为好友，携手组织参赛。“不同国家的人因龙舟结缘，成为一个同心协力集体。”

本届龙舟赛由法兰克福美龙龙舟运动文化协会和中德文化艺术协会联合主办。“本届赛事举办的初衷，就是为中德民间交往架起友谊之桥，为中外人文交流注入新活力。”中国驻法兰克福总领事黄昳扬在接受记者采访时说，赛龙舟作为端午节重要习俗，不仅展现了中华民族团结拼搏、勇往直前的精神风貌，更为促进中外文化交流和民心相通发挥着独特作用。

龙舟赛不仅是竞技的舞台，更是多元文化的盛宴。比赛间隙，河岸边极具特色的文艺演出吸引观众驻足欣赏。来自中国陕西的《杨家将战鼓》气贯长虹；湖北省演艺集团带来的民乐合奏《盛世国乐》旋律悠扬，赢得阵阵掌声。柬埔寨和印度尼西亚艺术家呈现的传统舞蹈婀娜多姿、温婉灵动；泰国演员的泰拳表演刚劲有力，点燃全场激情。

“龙舟赛是友谊、团结与合作的象征。”柬埔寨驻法兰克福名誉领事查万·穆特说，“当前，团结与合作尤为重要，希望龙舟赛为大家带来友谊、力量和信心。”

（本报德国法兰克福电）

《 人民日报 》（ 2025年06月01日 03 版）

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