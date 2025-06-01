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中日青年友好交流大会在京举行

以心相交 共筑和平

本报记者  陈熙芮  于景浩
2025年06月01日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　传统舞蹈《唐印》《敦煌》尽显中华文化风采，武术表演《太极神韵》圆融似水、刚劲如雷，日本书道表演泼墨挥毫笔力遒劲……中日两国青年在舞台上展现激情与活力，为深化中日友谊写下青春注脚。

　　5月29日，由中国人民对外友好协会、中国日本友好协会主办的“以心相交  共筑和平”中日青年友好交流大会在北京举行。近600名中日青年齐聚中国人民大学互动交流、展示才艺。

　　应中国人民对外友好协会邀请，来自日本各地的近300名青年于近日访华，分别赴北京、上海、山西、江西、广东、云南等地参访。在中日青年友好交流大会现场，日本青年代表分享了访华期间的所思所想。

　　“此行让我印象最深的是在江西景德镇体验釉下彩工艺，这里通过瓷器与世界建立联系。”日本津田塾大学学生小谷菜奈子表示，这是她第一次来中国，感受到了中国的悠久历史文化和蓬勃发展活力。

　　“实地走访中国让我感受到中国文化的多姿多彩，与中国同龄人的交流让我对中国产生了更加浓厚的兴趣。”日本上智大学学生平野惠理表示自己将继续积极投身日中友好事业。她用中文说：“日中两国青年，求同存异，创造更好的未来。”

　　中国青年代表、北京师范大学学生张天烁表示，希望两国青年通过交流活动拉紧友谊纽带，为推动中日友好关系发展贡献青春力量。

　　筑波大学学生上原拓也表示：“日中友好的关键在于两国民众相互理解，踏上对方的土地，体验对方的文化与生活。这次旅程让我对中国有了全新的认识。”

　　活动现场，两国青年同唱歌曲《友谊地久天长》，日本青年代表将包含中日两国国旗、大熊猫和朱鹮、中日文“谢谢”等元素的手绘图画组成了爱心形状，表达对两国人民以心相交的美好祝福。

　　“中日友好的根基在民间，未来寄望于青年一代。”中国人民对外友好协会会长杨万明表示，期待两国青年做和平理念的播种者、创新合作的开拓者、民心相通的架桥者，共同书写中日友好的新篇章。

　　日本驻华大使金杉宪治表示，本次活动增进了日中年轻一代的友好交流，加深了日中青年的友情。希望以此次活动为契机，促进日中友好关系发展。日中友好协会常务理事佐佐木政文希望日本青年珍惜访华机会，增进对中国的全面了解和正确认知，与中国同龄人结下宝贵友谊，不断拉紧日中友好的纽带。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月01日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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