物流分拣中心工作人员正在分拣整理包裹。

在物流分拣中心，联合采访团队正在进行采访。

以上图片均为本报记者孟祥麟摄

本报阿拉木图5月31日电 （记者李应齐、屈佩）5月31日，中国—中亚媒体高质量共建“一带一路”联合采访走进哈萨克斯坦邮政—圆通速递有限责任合伙企业。

来自中国和中亚五国的近20名媒体记者走访了该企业的物流分拣中心和快递驿站，了解其通过构建中亚智慧物流枢纽、多式联运体系打造“中国—中亚—欧洲”跨境物流主干道，以数字化系统和智能设备提升中哈跨境物流效率等实践。据介绍，哈萨克斯坦邮政—圆通速递有限责任合伙企业成立于2024年7月，目前日均业务量达3万单，快递网络覆盖哈萨克斯坦3000多个站点。

“我一天的工作都围绕来自中国的包裹：一早开始扫描条码、发送取件码短信、按货架分区摆放；傍晚最繁忙，居民下班后排队取件，我要帮顾客操作手机查物流。”在快递驿站工作的客服古丽娜表示，“做好跨境贸易‘最后一公里’的工作很有成就感，驿站成了社区‘物流枢纽’。”

哈萨克国际通讯社记者木哈塔尔·卡利莫拉表示，中亚民众在日常生活中实实在在感受到中亚与中国物流合作带来的便利，通过联合采访的报道，可以更深入了解“跨境包裹”背后的故事。

土库曼斯坦《土库曼斯坦报》记者艾古丽·拉希莫娃表示，联合采访为多国媒体搭建了互相交流的平台，让大家能更深入地了解中亚—中国合作的广度与深度。

此次联合采访是人民日报首次在境外组织多国媒体大型联合采访活动。未来几天，人民日报、人民网与哈萨克国际通讯社、哈萨克斯坦BAQ通讯社、塔吉克斯坦阿维斯塔通讯社、塔吉克斯坦ASAL新闻网、土库曼斯坦《土库曼斯坦报》、乌兹别克斯坦24广播电台等多家中亚媒体的记者还将深入哈萨克斯坦多地，实地走访能源、交通、农业、教育等重点合作项目，共同讲述中国—中亚高质量共建“一带一路”的共赢故事，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体贡献媒体力量。

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2025年06月01日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)