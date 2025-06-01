张 莉

深化中欧文明对话、加强交流互鉴，不仅有助于夯实中欧关系发展的民意基础，推动双边合作迈向更高水平，也将为全球和平发展、文化多样性保护和人类进步事业作出新的贡献

自1975年中欧建交以来，跨越亚欧大陆的友谊已走过半个世纪，中欧关系成为当今世界最重要的双边关系之一。双方在政治、经济、文化等多个领域，开展了广泛而深入的合作。

中欧交往源远流长，可追溯至东汉时期，东汉西域都护班超曾派部下甘英寻找“大秦”。《后汉书·西域传》记载，公元166年，大秦王安敦遣使抵达东汉洛阳，向东汉皇帝献上珍贵礼物。欧洲史料亦有记载中国使团抵达罗马的情景。早在两千多年前，古老的丝绸之路就将中国与欧洲联通。历史长河中，中国的丝绸、瓷器、茶叶和四大发明等传入欧洲，葡萄、胡桃、香料与毛织品等也沿丝绸之路传入中国。

一部中欧交往史同时也是一部中欧文明互鉴史。正如《马可·波罗游记》唤起了欧洲人对东方瑰丽的想象，《坤舆万国全图》为中国人提供了认知世界的新视角，东西方之间的经济与文化交流，不仅丰富了彼此的物质生活，也拓展了双方的精神视野。

当前，复杂的国际局势和多变的地缘政治给中欧关系带来新挑战，也带来新机遇。中国始终视欧洲为全面战略伙伴，而欧洲一些人在对华关系定位问题上却颇多纠结。受意识形态、制度模式和价值观影响，双方在一些问题上的分歧被人为放大了。但从长远看，随着世界格局走向多极化、欧盟战略自主性不断加强，中欧在坚持多边主义、深化互利合作方面具有广阔空间。

进入调整期的中欧关系需要明确方向、继续发展，而人文交流和文明对话有助于跨越差异，减少误解和偏见。人文交流早已成为中欧关系继政治、经贸之后的“第三支柱”。双方已建立高级别人文交流对话机制，涵盖教育、科技、文化、媒体、体育、青年、妇女等多个合作领域。目前，中国单方面免签政策已惠及24个欧盟成员国，欧洲多国也推出中文服务和便利签证政策，中欧民间互访频度增加，有力促进双方文化理解。此外，中欧班列累计开行突破10万列，通达200多个欧洲城市。这一连接中欧的“钢铁驼队”不仅促进货物流通、经济联系，也搭建起民心相通的桥梁。

中华文明崇尚的“和而不同”与欧洲文明主张的“多元一体”异曲同工。站在中欧建交50周年这一新的历史起点，中欧双方更需要以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越。中欧已在应对气候变化、数字经济、绿色转型、人工智能、公共卫生等领域携手合作，通过交流对话为全球治理提供智慧源泉。这既展现中欧文明交流互鉴的时代价值，也彰显了中欧两大文明相互尊重、求同存异、相互包容的韧性。

深化中欧文明对话、加强交流互鉴，不仅有助于夯实中欧关系发展的民意基础，推动双边合作迈向更高水平，也将为全球和平发展、文化多样性保护和人类进步事业作出新的贡献。

（作者为清华大学新闻与传播学院副院长、中欧文化传播研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2025年06月01日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)