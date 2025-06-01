本报记者 冯学知

5月30日，国际调解院公约签署仪式、首届国际调解论坛在中国香港举办。与会各方高度肯定国际调解院的时代价值和深远意义，认为在当前冲突增多、分裂加剧的世界，建立国际调解院恰逢其时，将填补国际调解领域机制的空白，是强化多边主义的有效举措，将成为完善全球治理的关键支柱、促进国际法治新的里程碑。各方赞赏中国积极发挥大国作用，为完善全球治理提供了重要法治公共产品，期待国际调解院为推动和平解决争端、促进各国友好合作作出贡献。

“相信这一机制将为人类福祉作出贡献”

5月30日上午，国际调解院公约签署仪式现场灯光璀璨，来自亚洲、非洲、拉美和欧洲85个国家和近20个国际组织的高级别代表约400人济济一堂。在阵阵掌声中，33个创始成员国代表逐一上台签署《关于建立国际调解院的公约》（以下简称“公约”），并见证国际调解院官方网站正式上线。

“中国同志同道合的国家共同倡议建立国际调解院，为将共同理念转化为现实发挥了关键作用，体现了中国智慧。”巴基斯坦副总理兼外长达尔表示，这标志着一个支持多边主义和调解原则的重要国际机构的诞生。他相信，国际调解院的成立将为构建一个更包容、更公正、更公平的世界提供新的机会，带来新的希望。

尼加拉瓜律政总署署长莫拉莱斯表示，尼加拉瓜致力于促进公正的国际秩序与世界和平，反对任何形式的外来干涉。尼加拉瓜高度赞赏中方倡导并推动建立国际调解院，“相信这一机制将为人类福祉作出贡献”。

“中国有着悠久的历史和丰富的文化，历来强调以和为贵、相互尊重，这就是为什么中国会成为国际调解院的倡导者。”塞尔维亚司法部部长武伊奇说，塞尔维亚深知调解的重要性，相信国际调解院的成立将有助于建立起平等和可持续的争议解决机制，他感谢中国为推动这一机制成立作出的重要贡献。

瑞士外长卡西斯表示，瑞士支持所有以和平方式解决争端的努力，欢迎中国推动国际争端调解的努力。

“公约的签署标志着世界正朝着更加和平、公正和可持续的方向迈出重要一步。”联合国副秘书长李军华强调，公约与《联合国宪章》的宗旨和原则以及联合国追求和平、可持续发展与法治的目标高度契合，联合国愿与国际调解院开展密切合作，利用各自优势调解争端。

“由中国与近20个国家共同发起建立的国际调解院是世界迈向和平的重要举措，包括津巴布韦在内的所有国家都将从这一机制中受益。作为创始成员国，津巴布韦感到非常自豪。”津巴布韦外交和国际贸易部长穆尔维拉在接受记者采访时说。

“国际调解院的成立正当其时”

5月30日下午举行的首届国际调解论坛现场气氛热烈，来自多个国家和国际组织的代表表示，国际调解院回应了各国求和平、促稳定、谋发展的共同关切，顺应合作共赢的时代大势。

“当前，全球范围内的武装和暴力冲突还在加剧，人道主义的空间在迅速缩小。”红十字国际委员会东亚地区代表处副主任纪博瑞说，国际调解院的成立为和平带来希望，“它为各方提供了对话平台，有助于定分止争。”

“国际调解院的成立正当其时，回应了国际社会的需求，向世界传递了一个强烈信号：通过合作而非对抗来解决争端。”印度尼西亚副外长阿里夫·哈瓦斯·乌格罗塞诺表示，目前国际层面的争端解决机制存在短板，建立该领域专门机构对完善全球法律体系至关重要，印度尼西亚期待与有关各方共同推动该机构的发展。

斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克曾在联合国担任负责政治事务的助理秘书长。他表示，调解是广泛使用的外交形式，公约提供了调解的框架，能够为整个国际社会带来更有效的调解行动，“国际调解院的未来光明”。

“建立一个由专业人士组成的国际调解院，能够弥合文化和商业分歧，对促进和发展经贸关系至关重要。”几内亚比绍外长卡洛斯·平托·佩雷拉认为，中国政府展现出了远见和卓越的组织能力，相信国际调解院将以创新和包容完善现有机制，成为全球和平解决争端的重要平台。

“国际调解院体现了对文化和法律多样性的尊重。”海牙国际私法会议秘书长克里斯托弗·贝纳斯科尼表示，国际调解院的成立加强了调解在全球法治实践中的地位，期待双方探索加强合作，推动国际争端解决，促进持久和平。

“我们1/3的案件在作出最终裁决之前就已通过调解解决了。相信将调解纳入争端解决程序，可以进一步提升友好解决分歧的机会。”国际投资争端解决中心秘书长玛蒂娜·波拉塞克表示，国际调解院的成立体现了以调解解决国际争端的共同理念，有助于节约有关各方的时间和成本。

“全力支持在香港设立国际调解院总部”

公约签署仪式现场，每位与会人士的座椅上都摆放着一本印制精美的会议日程表。由香港旧湾仔警署改建的国际调解院总部大楼3D立体镂空模型镶嵌其中，展示了其厚重历史感与建筑美感。

公约是建立国际调解院的法律基础，共11个章节、63条，涵盖国际调解院职能、组织架构、受案范围、调解程序、特权与豁免等重要条文，并明确提出“调解院总部设立于中华人民共和国香港特别行政区”。与会各国人士一致认为，香港是国际调解院总部的最佳落户地点。

“香港回归本身就是和平解决国际争端的成功范例。‘一国两制’取得的成功，使香港的繁荣稳定展现更加光明的前景。因此，我们全力支持在香港设立国际调解院总部。”武伊奇在接受记者采访时说。

亚洲和平和解理事会主席、泰国前副总理素拉杰表示，香港凭借世界公认的法律基础与成熟司法体系，为国际调解院的诞生提供了坚实基础。

出席公约签署仪式的香港律师会会长汤文龙表示，会后他与多国代表交流，听到各国对国际调解院成立有非常高的期望。“香港有完善的金融及法律制度，相信未来可在调解争端领域发挥积极作用。”他说。

在国际调解论坛上，香港特区政府律政司司长林定国与柬埔寨政府代表签署谅解备忘录，加强两地在有关调解等争议避免及解决事宜上的合作。“香港作为国际调解院总部所在地，凭借其地理枢纽、便利交通及高度国际化法律体系，是机构运作的坚实基础。”林定国表示。

“香港正全力推进大楼的翻新工程，最早将在今年年底开幕。”香港特区行政长官李家超表示，“我们不仅期待欢迎大楼的新用户——国际调解院，更期待支持通过调解为更紧密、更和平、更繁荣的未来搭建新的桥梁。”

《 人民日报 》（ 2025年06月01日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)