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哈马斯提交加沙停火提议回应 以方称将此回应视为“有效拒绝”

2025年06月01日04:46 | 来源：新华网
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新华社加沙5月31日电（记者黄泽民）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）5月31日发表声明说，哈马斯当天向加沙地带停火谈判斡旋方提交了对美国中东问题特使威特科夫最新提议的回应。以色列媒体报道说，以方将哈马斯的回应视为“有效拒绝”。

声明说，根据正在讨论中的提议，哈马斯将释放10名活着的以方被扣押人员并移交18具以方被扣押人员遗体，以换取商定数量的巴勒斯坦被扣押人员。与此同时，哈马斯要求实现加沙地带永久停火，以色列从加沙地带全面撤军，并确保向加沙地带居民提供援助。

声明说，哈马斯是在进行了一轮民族协商之后作出的回应。

哈马斯高级官员巴西姆·纳伊姆29日晚发表声明说，哈马斯已收到以色列对威特科夫提议的回应。从本质上看，该回应意味着以方延续占领，并继续其杀戮和饥饿政策。以方回应没有考虑加沙人民的任何要求，其中最重要的要求是停止战争和饥饿。

《以色列时报》31日报道说，一名不愿透露姓名的以色列官员当天告诉该报，以色列将哈马斯的回应视为“有效拒绝”。报道说，相关调解方仍在与哈马斯合作，以弱化其提出的修改内容。

根据巴勒斯坦加沙地带卫生部门5月31日发布的数据，自3月18日以来，以方对加沙地带袭击已造成至少4117人死亡、12013人受伤。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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