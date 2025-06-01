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以军确认打死哈马斯军事领导人穆罕默德·辛瓦尔

2025年06月01日04:46 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷5月31日电（记者陈君清 王卓伦）以色列国防军和以色列国家安全总局（辛贝特）5月31日发表声明，确认巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）军事领导人穆罕默德·辛瓦尔在以军日前对加沙地带南部汗尤尼斯的空袭中丧生。

声明说，以军在5月13日的袭击中还打死了包括哈马斯拉法旅指挥官穆罕默德·沙巴纳和哈马斯汗尤尼斯南部营指挥官迈赫迪·夸拉。

声明说，穆罕默德·辛瓦尔是哈马斯军事部门中资历最深、任职时间最长的成员之一，在策划和执行哈马斯2023年10月7日对以色列的袭击中发挥了重要作用。

以色列总理内塔尼亚胡5月28日在议会发表讲话时说，哈马斯已故领导人叶海亚·辛瓦尔的弟弟、哈马斯军事领导人穆罕默德·辛瓦尔已在5月13日以军对汗尤尼斯的空袭中丧生。

根据以色列国防军此前发表的声明，以军5月13日对汗尤尼斯一处“地下指挥和控制中心”内的哈马斯武装人员实施了“精准打击”。据巴勒斯坦通讯社报道，以军空袭造成至少16人死亡、超过70人受伤。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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