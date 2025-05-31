人民日报社副总编辑、高级编辑 方江山

（2025年5月28日上午，阿里·法拉比哈萨克国立大学）

尊敬的各位嘉宾、各位来宾：

大家上午好！

哈萨克斯坦是中国国家主席习近平最早提出共建“一带一路”倡议的伟大国家，是共建“一带一路”伟大实践结出累累硕果的一片热土。怀着对历史的温暖记忆和对未来的理想憧憬，今天凌晨来到哈萨克斯坦，来到体现中哈民心相通绝佳例证的“苹果之城”阿拉木图，来到拥有90多年历史的阿里·法拉比哈萨克国立大学，参加以“同屏共振 携手前行”为主题的人民日报电子阅报栏落地宣介活动，心情特别激动。

首先，受于绍良社长、陈建文总编辑委托，我谨代表人民日报社，向出席活动的各位嘉宾、各位来宾表示热烈欢迎和衷心感谢！

各位朋友！

“友谊不是偶然的选择，而是志同道合的结果”。刊登在人民日报上的两组回荡着友好合作之声的报道数据即是其真实写照。一组是，人民日报发表的报道中，有1800多篇文章同时包括“一带一路”和“哈萨克斯坦”这两个词。另一组是，我本人分管人民日报国际报道的两年零一个月时间，见报稿件中涉及哈萨克斯坦的报道就超过了600篇，其中有11篇文章讲述了中国音乐家冼星海同哈萨克斯坦音乐家巴赫德让·拜卡达莫夫邂逅于阿拉木图，惺惺相惜、共渡难关、结成至交的动人故事。

习近平主席在不同国际场合多次提及中哈两位音乐家邂逅于阿拉木图这段佳话。如今，无论是故事发生地阿拉木图的冼星海大街和拜卡达莫夫大街，还是冼星海祖籍地中国广州番禺的“冼星海和拜卡达莫夫友谊之路”，都成为这份珍贵友谊跨越时空、接续传承、“声”入人心的标志。在中哈两国元首的鼓励下，两国艺术家还共同把这个故事拍成电影《音乐家》，表达了让友谊永恒的共同心愿。这段历史早已成为中哈两国人民温暖而珍贵的共同记忆，更启示我们担负起守护和传承好这份深厚情谊的责任和使命。

中国和哈萨克斯坦是山水相连、命运与共的好邻居、好朋友、好伙伴，两国人民有着数千年的友好交往史，共同谱写了古丝绸之路贯通东西、文明交流互鉴的美好诗篇。2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦首次提出共建“丝绸之路经济带”倡议，得到哈萨克斯坦社会各界积极回应，从第一天起，哈方就坚定支持并积极参与，中哈关系发展进入新阶段。10多年来，从夯基垒台、立柱架梁到落地生根、持久发展，共建“一带一路”倡议已成为开放包容、互利互惠、合作共赢的国际合作平台，是国际社会普遍欢迎的全球公共产品。数世纪前因开启大航海时代而遭遇国际贸易“海陆之变”的亚欧大陆腹地，正乘共建“一带一路”的东风，重新崛起为具有全球意义的运输枢纽，从汩汩不止的商品流、资金流中汲取源源不断的发展红利、合作机遇。中哈两国以推动共建“一带一路”为主线，各领域合作取得了丰硕成果，中哈绵延千年的丝路情谊在不断深化互利合作中焕发新活力。展望未来，两国世代友好、互利共赢、迈向繁荣的前景十分光明。

各位朋友！

中国和哈萨克斯坦两国建交30多年来，中哈关系阔步向前，实现了从睦邻友好到战略伙伴关系、再到永久全面战略伙伴关系的持续推进，树立了独一无二的双边关系定位，打造了相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢的新型国家关系，为双方发展振兴提供有力支撑，为地区和平稳定注入强劲动力，更实实在在造福了两国人民。

当前，中国正以务实有效的积极行动同友好邻邦建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”。中国始终从战略高度和长远角度看待中哈关系，将哈萨克斯坦视为中国周边外交的优先方向和在中亚的重要合作伙伴。正如托卡耶夫总统所说的：“友谊是哈中两国的共同财富，比黄金更加珍贵。”中哈两国在元首外交引领下，发挥好各层级交往和各领域合作潜力，在更高水平上进一步巩固中哈永久全面战略伙伴关系，推动构建世代友好、高度互信、休戚与共、共享繁荣的命运共同体，需要进一步深化人文交流，广泛开展文明对话，加强人文合作，创新交流机制，增进两国民众相知相亲、筑牢两国全方位合作的社会民意基础。对此，媒体责无旁贷，大有可为。

作为中国最具影响力的主流媒体，人民日报与时代同行77年，传递时代声音、促进文明对话，从一张传统意义上的报纸起步，已发展成为充分彰显数字技术能量的新型主流媒体。当前，人民日报拥有报、刊、网、端、微、屏、号等10多种载体、470多个网络媒体平台，全媒体覆盖用户总数已经超过15亿人次。其中，人民日报首创的电子阅报栏，历经15年建设和推广应用，已经广泛进入中国各类公共空间，平均每天触达1.42亿人次。近两年多来，人民日报在海外7个国家12个城市点亮了23台电子阅报栏，打开了一扇又一扇“信息之窗”“思想之窗”“文化之窗”“交流之窗”。许许多多国外民众正是以这个“屏媒”载体为“窗口”，感知丰富多彩的世界，了解全面立体真实的中国。

今天，人民日报很荣幸地邀请新朋老友相会阿里·法拉比哈萨克国立大学，共同见证人民日报电子阅报栏在西北工业大学哈萨克斯坦分校、阿布莱汗国际关系和外国语大学孔子学院、中国工商银行（阿拉木图）股份公司正式启用。

这是迄今为止最大规模的人民日报电子阅报栏海外落地宣介活动。至此，人民日报在哈萨克斯坦阿斯塔纳和阿拉木图启用的电子阅报栏总数已经达到9台——分别基于不同场景特质进行“一屏一策”设计，以中、哈、英三个语种内容提供功能化、场景化、定制化的文化和信息服务。由此，中哈两国人民在这个“屏媒”载体上共同讲述好故事、传播好声音的实践即将迈出新步伐。

大家将看到，人民日报最新带来的这批电子阅报栏设定了一个醒目的内容专区，集中呈现《习近平讲故事》系列动画片。每一集动画片围绕习近平主席讲述的一个故事展开，在娓娓道来中阐释其深邃意义。其中，就包括与哈萨克斯坦相关的冼星海故事、鲁斯兰故事。

此前，讲述中外人文交流故事的多集动画片已制作成英文版，在泰国、印尼等国启用的人民日报电子阅报栏上播放后广受好评，一些合作伙伴还主动提出合作译制该片泰文版、印尼文版。这一次，人民日报数字传播公司同阿布莱汗国际关系和外国语大学孔子学院达成合作意向，合力制作这部系列动画片的哈萨克文版。这是值得充分肯定和热切期待的。

这也让我们充满信心，期待中哈两国人民共同用好这个开放共享的“屏媒”载体，共同传播友好合作声音，共同绘就民心相通的“数字丝绸之路”壮美画卷。

各位朋友！

“德不孤，必有邻。”中哈两国都处在各自发展振兴的关键阶段，是现代化道路上的同路人。无论国际形势如何变化，中国维护中哈友好的初心坚定不移，推进全方位合作的恒心坚定不移，在彼此核心利益问题上相互支持的决心坚定不移，对实现各自国家发展目标的信心坚定不移。我们对两国传统友好和全方位合作的传承和发展充满信心，对构建世代友好、高度互信、休戚与共的中哈命运共同体的愿景充满信心。

让我们坚持初心，守望相助，继续发扬相互支持的优良传统，持续深化政治互信，推进发展战略对接，坚定维护彼此核心利益，做对方可以倚重和信赖的坚强后盾，让睦邻友好的理念世代相传，携手构建更加富有内涵和活力的中哈命运共同体，共同为唱响中哈健康、稳定、充满活力的友好关系，高质量共建“一带一路”，不断推动两国永久全面战略伙伴关系向前发展的主旋律添砖加瓦，为中哈两国发展振兴乃至地区和世界和平发展稳定发挥建设性作用和创造性努力！

预祝此次宣介活动取得圆满成功！

祝福大家身体健康、事业进步、万事如意！

谢谢大家。

(责编：贾文婷、杨牧)