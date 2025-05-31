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加强务实合作 共享发展红利（弘扬“上海精神”：上合组织在行动）

本报记者  武少民  靳  博
2025年05月31日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月29日，由中国国家发展改革委、天津市人民政府主办的2025中国—上海合作组织人工智能合作论坛在天津举行。本次论坛以“智汇中国  智惠上合”为主题，旨在推动上海合作组织成员国加强人工智能发展和治理的务实合作，共享人工智能发展红利。

　　论坛发布了《中国—上合组织国家人工智能应用合作中心建设方案》，邀请上海合作组织成员国共建人工智能应用合作中心，围绕夯实人工智能发展基础、提供开源开放服务、加强产业合作对接、促进人才培育等方面加强务实合作，共同促进人工智能技术普惠应用。

　　国家发展改革委党组成员黄如介绍，中国—上海合作组织人工智能合作论坛是弘扬“上海精神”、推动新领域合作的重要平台，也是中国落实《全球人工智能治理倡议》、促进上海合作组织人工智能发展的具体举措。中国积极致力于为世界提供更多人工智能公共产品，愿与各上海合作组织成员国一道，深化人工智能合作，持续贡献“上合智慧”，共同推动人工智能朝着有益、安全、公平的方向健康有序发展。

　　上海合作组织副秘书长奥列格·科佩洛夫表示：“人工智能领域的合作是上海合作组织最重要、发展最为快速的领域之一。在上海合作组织框架内，我们将推动人工智能和数字基础设施的互联互通，完善人工智能生态系统，同时要推动各国之间以及各部门之间产业协调发展。”

　　中方就加强人工智能领域国际合作提出四点倡议：加强政策沟通、深化技术合作、推动应用赋能、强化安全治理。在此基础上，各方将加快推动共建高质量数据集和语料库，围绕人工智能前沿技术开展联合研究。

　　论坛期间，与会专家还围绕“人工智能技术突破与路线探索”“应用案例分享及前景展望”“安全风险和监管治理”等议题展开探讨。据介绍，截至今年4月，中国人工智能专利申请量超过150万件，占全球总量近四成，位居世界第一，已形成较为完整的人工智能产业体系。在论坛应用案例分享环节，中企展示了多个已在上海合作组织成员国落地的人工智能合作项目。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月31日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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