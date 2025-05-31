董广利

中国与阿尔及利亚的友谊跨越山海、源远流长，古丝绸之路的商船驼队运送丝绸瓷器，早已将两国紧密相连。双方在反对帝国主义和殖民主义、争取民族独立解放的共同事业中惺惺相惜、患难与共，结下牢固的革命友谊。建交67年来，中阿联合自强、守望相助、互利合作，两国关系历久弥坚、弥新。

中阿政治互信迈上新高度。2023年7月，阿尔及利亚总统特本应邀对中国进行国事访问，习近平主席同特本总统会谈。两国元首达成重要共识，为双边关系发展擘画了宏伟蓝图。双方积极落实两国元首共识，政治、经贸等各领域政策沟通频次更密集、成果更丰硕。双方坚定支持维护彼此核心利益，就打造“上天入地”的全方位合作格局及时对标对表，在联合国等多边平台就地区和国际重大问题加强沟通协调，共同维护国际公平正义。

中阿经贸合作拓展新广度。双方不断加强发展战略对接，在“新阿尔及利亚”愿景和共建“一带一路”倡议框架下，持续深化各领域务实合作。2024年双边贸易额达124亿美元，中国继续保持阿最大进口来源国地位。双方在投资、人工智能、数字技术、汽车制造、现代农业、民用核能等领域合作潜力持续释放。不久前，中国—阿尔及利亚投资论坛在阿尔及尔成功举行。截至目前，中国累计对阿投资总额超过50亿美元。继胡阿里·布迈丁国际机场、阿尔及尔大清真寺、阿尔及利亚外交部大楼、阿尔及尔国际会议中心、东西高速公路等一大批标志性建筑之后，由中方承建的西部铁路矿业线、东部铁路矿业线、国家数字服务中心等战略性大项目稳步推进，不断造福阿尔及利亚人民。

中阿人文交流呈现新热度。习近平主席提出的全球文明倡议得到阿方高度认可和积极响应。两国在新闻媒体、高校、青年、妇女、非物质文化遗产等领域团组往来频繁，双方就加强民间、地方、文化等交流合作深入交换意见。阿尔及利亚旅游资源丰富，集地中海、热带草原、热带沙漠自然风光于一身，古罗马和阿拉伯文明在此交相辉映，吸引越来越多中国游客观光，今年以来中国多个旅游团组访问了阿尔及利亚。阿尔及尔第二大学日前获批设立该国首个孔子学院，该校开设的首个中文系今年即将迎来第二批新生，这将进一步促进两国民心相通。

当前，单边主义、保护主义逆流而动，国际形势复杂深刻演变。阿尔及利亚是具有重要影响的非洲大国，中国和阿尔及利亚都坚定不移维护多边贸易体制，积极倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。中方愿同阿方一道，在中阿合作论坛和中非合作论坛框架下积极拓展合作新领域、探索合作新模式、培育合作新动能，共同开辟两国友好合作更广阔前景，推动构建更高水平中阿命运共同体、新时代全天候中非命运共同体。

（作者为中国驻阿尔及利亚大使）

《 人民日报 》（ 2025年05月31日 03 版）

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