本报记者 颜 欢

在马德里的一家咖啡馆里，西班牙商业顾问、作家胡里奥·塞瓦略斯翻开自己的新书《璇玑图》，颇为感慨地告诉记者：“书中记录了关于中国治理的18个思考，浓缩了20年来我对中国发展的深度观察。”

塞瓦略斯曾在华工作生活18年。他直言：“西方总试图用‘奇迹’解释中国过去40余年的快速发展，却忽视了其背后的系统性设计。目光长远、务实创新，这是中国给世界带来的智慧。”

在新书中，塞瓦略斯将关于中国治理的18个思考比喻为可供其他国家参考的“插件”，认为选用适当的“插件”可以帮助优化国家治理。塞瓦略斯说，以中国的国民经济和社会发展五年规划为例，政策连续性为中国发展提供持久动力，为一个“利在千秋”的目标奋斗，中国的目光往往更为深远。

去年，塞瓦略斯陆续走访了河北、湖北、湖南、四川、甘肃等多个省份。“我很喜欢观察中国城市、乡村的发展变化。”他说，得益于高铁和高速公路的修建，10多年前需要七八个小时车程的崎岖山路，如今“折叠”成仅需2小时就能抵达的通途。他认为，中国对于基础设施建设的重视和规划，让大山里的人们都能走出来，让山货都能走出去。

“科技创新正成为中国高质量发展的核心驱动力。”塞瓦略斯说，中国加快自主创新步伐，在高科技领域取得突破。高水平科技自立自强提升了中国的全球竞争力，缔造了中国在科技领域的领先地位。

“电子支付的普及就是一个很好的例子。”塞瓦略斯说，中国出入境便利化水平不断提升，更多外国游客、商务人士等访问中国。“他们下载支付软件、绑定银行卡，就可以在中国轻松使用电子支付。”塞瓦略斯说，从高端商场到街边小摊，电子支付不仅带来了便利和透明，也增强了民众对于数字技术的认知和运用能力。

塞瓦略斯认为，中国对于新技术的吸收能力和创造能力来源于中国教育的成功。“我在中国观察到，很多年轻人都在通勤时阅读电子书，阅读成了许多人生活的日常，也推动了数字阅读平台、网络文学等新业态的发展。”他说，求知精神可以推动整个社会进步，教育不是国家发展的“成本”，而是国家竞争力的核心“插件”之一。

塞瓦略斯向记者讲述了新书书名的巧思：中国历史上的回文诗《璇玑图》是复杂精妙的文字艺术，阅读方向不同、断句不同，可以读出不同的主题。“一方面，我们身处的世界就如《璇玑图》，是复杂而充满变化的，但西方却尚未意识到或者不肯承认这些发展变化，因此难以跨越一些发展上的难关；另一方面，《璇玑图》横着、竖着、斜着读都能发现不同的诗句，正如中国发展的成功经验为解决问题提供了多种办法和可能，启示我们应敞开胸怀拥抱互相学习的机会。”

塞瓦略斯强调，中国实践表明，发展不是简单的“奇迹”，需要的是长远的规划、投入与创新。要学习和了解中国是如何发展的，并吸收借鉴其中的智慧，避免政策碎片化。“中国的发展经验是世界各国探索进步的共同财富。”塞瓦略斯说。

（本报马德里电）

《 人民日报 》（ 2025年05月31日 03 版）

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