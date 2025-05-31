成立国际调解院是国际法治领域的创新之举，是全球南方携手推动全球治理变革完善的重要行动，在国际关系史上具有重要意义，充分彰显中国坚持以东方智慧为世界发展进步贡献公共产品的责任担当

5月30日，国际调解院公约签署仪式在中国香港举行，来自亚洲、非洲、拉美和欧洲85个国家和近20个国际组织的高级别代表出席。33个国家现场签署公约，成为创始成员国。成立国际调解院是国际法治领域的创新之举，是全球南方携手推动全球治理变革完善的重要行动，在国际关系史上具有重要意义，充分彰显中国坚持以东方智慧为世界发展进步贡献公共产品的责任担当。

国际调解院的成立践行《联合国宪章》宗旨和原则，将为完善全球治理提供重要法治公共产品。调解是《联合国宪章》第三十三条明确规定的和平解决国际争端的优先方法之一，但该领域此前没有一个政府间法律组织。国际调解院填补了这一国际空白，可根据当事方自愿，调解国家间、国家与他国投资者间以及国际商事争议，是国际法治发展的重要一步。国际调解院汇集各大法系精华，尊重当事方意愿，发挥更灵活、更经济、更便捷、更高效的优势，与诉讼、仲裁等现有国际争端解决机制相互补充，协同增效。

世界进入新的动荡变革期，各方对及时有效化解纠纷、维护长期稳定合作关系的需求更加迫切。成立国际调解院的倡议一经提出，就得到国际社会广泛支持和积极响应，同近年来中国在国际热点问题上推动定分止争的积极作为密切相关。从推动沙特和伊朗在北京达成和解，到促成巴勒斯坦各派别举行和解对话并签署《北京宣言》，再到积极为乌克兰危机、巴以冲突以及朝鲜半岛、缅甸等热点问题的政治解决发挥建设性作用，中方始终主张以互谅互让精神处理分歧，以对话协商方式凝聚共识，以合作共赢态度促进发展，以面向未来眼光解决问题，为各国化解矛盾分歧提供中国智慧。

以对话化解冲突、以协商调解纷争，是世界各大文明的共同价值和普遍追求。泱泱中华文明，和合文化绵延不绝，礼让和谐的六尺巷故事传承至今。中华法系推崇天下无讼、以和为贵，这同现代国际法提倡的和平解决国际争端是高度契合的。国际调解院不搞强制裁决而是提供中立平台，坚持自愿参与、平等决策、共同受益，尊重各方合理关切，追求实现互利共赢，生动诠释了和合共生的文明智慧。着眼长远，国际调解院的诞生有助于超越你输我赢的零和思维，促进国际争议的友好解决，推动构建更为和谐的国际关系。

国际调解院是全球南方国家贡献的全球治理公共产品，将为维护国际公平正义作出重要贡献。世界多极化、国际关系民主化大潮滚滚向前，全球南方已从昔日国际政治舞台上“沉默的大多数”，转变为维护国际和平、驱动世界发展、完善全球治理的关键力量。全球南方国家积极参与成立国际调解院，普遍认为成立国际调解院契合《联合国宪章》宗旨和原则，体现了尊重、互信、公正与和谐，是强化多边主义的有效举措。下一步，国际调解院将注重真正的法治精神，兼顾程序正义和结果正义，增强发展中国家参与度，推动国际争端解决机制向公平普惠方向发展，提升全球南方在全球治理中的代表性与发言权。

“彼此以善邻之道，和睦相处，集中力量，以维持国际和平及安全”，《联合国宪章》中的这句话，表达了国际社会的共同愿景。面向未来，只要各方善用调解的办法，以互谅的方式处理矛盾，就能化干戈为玉帛，变高墙为通途，沿着构建人类命运共同体的正道阔步前行。

《 人民日报 》（ 2025年05月31日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)