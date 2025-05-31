本报记者 朱玥颖

“花的种子哟，来自大海的彼岸，带着期待哟，在这里生根开花。和平的花，紫金草……”当地时间5月26日，在日本石川县金泽市中央公民馆，近20位日本老人齐声歌唱《和平的花 紫金草》。这些老人都是日本紫金草合唱团的成员，他们正在为下一次演出排练。

不久前，日本紫金草合唱团成员远赴中国南京，参加了以“铭记历史 珍爱和平”为主题的紫金草合唱音乐会。演出现场，日本老人牵起中国孩子的手，用中文、日文齐声高唱《紫金草的故事》等歌曲，表达对和平的美好向往。

“希望我们的歌声增进两国人民相互了解和友好感情”

紫金草，即二月兰，是在南京普遍生长的野花。1939年，为了表达对侵华战争的忏悔，日本军医山口诚太郎将二月兰带回日本栽培，并取名紫金草。几十年间，山口诚太郎与家人将花种播撒在日本各地，如今紫金草已开遍日本，被誉为“和平之花”。20世纪90年代，日本儿童文学作家大门高子得知了这段故事，与作曲家大西进共同创作了由12个章节构成的组曲——《紫金草的故事》，表达了日本民众对战争的忏悔以及对和平的向往。1998年，大门高子牵头组建了日本紫金草合唱团。自成立以来，合唱团不仅在日本多地演出，还到中国和美国等地演出13场，用歌声传播和平理念。

大门高子现任日本紫金草合唱团名誉团长。她告诉记者：“我们已在日本不同地方演出数百场。观众听了我们的歌，对南京大屠杀有了更客观、深入的了解。”

27年来，大门高子多次率团到中国演出，最令她难忘的是2001年在南京的首演。“当时我非常忐忑，不知道中国的观众对我们抱有什么样的心情。日本曾侵略中国，对中国做了很多不好的事情。但南京的观众非常认真地听了我们的演唱，不少人情不自禁地落下了眼泪，表示愿意同我们一起为和平而努力，这让我非常感动。”大门高子感慨道，“我今年80岁了，最近有些身体欠佳，但我已经下定决心，只要我还能唱得动，就继续唱下去。希望我们的歌声增进两国人民相互了解和友好感情。”

“和平的信念正通过歌声向年轻一代传递”

不久前参加紫金草合唱音乐会，是日本紫金草合唱团第十二次访华，也是日本紫金草合唱团与小学三到五年级学生组成的南京紫金草童声合唱团首次同台演出。约70名日本紫金草合唱团团员参演，平均年龄超过75岁，还有3位88岁高龄的老人，来自日本各行各业。老人们在音乐会上全程站立演唱了50分钟，台下观众报以持续近1分钟的掌声。

中日双方同台合唱了《茉莉花》《和平的花 紫金草》。当最后一个音符落下，白发苍苍的日本老人与中国孩子在舞台上深情相拥，许多现场观众流下感动的泪水。

“孩子们清脆的童声和老人们厚重的歌声交织共鸣时，我感受到和平的信念正通过歌声向年轻一代传递。”日本紫金草合唱团团长中村昭一说，“3年前，我们就开始认真地为这次南京演出做准备。虽然大家聚在一起排练的时间非常有限，但我们都对这次演出充满热情。”他表示，在日中双方共同努力下，紫金草已成为日中和平友好的象征。一定要吸取日本侵略战争的历史教训，继续为日中友好关系的发展作出贡献。

“要把对和平与安宁的祈望世世代代传递下去”

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆内的紫金草花园，是山口诚太郎的儿子山口裕等日本友人捐建的。2001年，大门高子等日本紫金草合唱团成员从日本带来紫金草花种，并亲手种下，如今花园已成为一片紫色的花海。此次访华演出期间，日本紫金草合唱团代表与南京紫金草童声合唱团代表一起在紫金草花园种下一棵和平音乐树。中村昭一说：“松树象征坚韧与顽强，希望和平如同这棵松树一样，能在人们心中扎根生长。”

日本紫金草合唱团成员姬田光义在纪念馆参观了南京大屠杀史实展，并与南京大屠杀幸存者后代对话。他告诉记者：“日本教科书一直在有意淡化、否认甚至篡改侵略历史，这不利于日中友好关系发展。不少日本媒体对于日本侵华战争没有进行客观真实的报道。我希望大家不要忘记这段历史，我们希望能通过歌唱表达两国人民对和平与友好的追求。”

姬田光义是日本中央大学名誉教授，还担任日本“抚顺奇迹继承会”会长和日本“再生的大地”合唱团团长。他说，日本战败后，有近千名日本战犯被送往中国抚顺战犯管理所接受改造。他们中的一些人获释回国后，于1957年在日本成立了“中国归还者联络会”，向日本人讲述真实的侵略战争历史。2002年，“中国归还者联络会”因成员年事渐高而解散，社会各界有识之士于同年成立了“抚顺奇迹继承会”，旨在继承“中国归还者联络会”的活动。

2011年，以抚顺战犯管理所的战犯改造为题材的合唱组曲《再生的大地》创作完成，“再生的大地”合唱团也以此为契机组建成立。合唱团成立以来，姬田光义多次组织合唱团赴华演出，他表示：“歌声能引发人们的共鸣，让各个年龄段的日本人都参与进来。我们希望通过歌声告诫人们，不要再制造将‘人’变成‘鬼’的残酷战争，再也不能让日本成为伤害邻国的国家，要把对和平与安宁的祈望世世代代传递下去。”

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2025年05月31日 03 版）

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