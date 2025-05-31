新华社香港5月30日电 题：与会人士高度评价国际调解院 点赞国际法治领域创新之举

新华社记者汤沛沛、王昕怡

国际调解院公约签署仪式30日在香港举行，来自亚洲、非洲、拉美和欧洲85个国家和近20个国际组织的高级别代表约400人出席。33个国家现场签署公约，成为创始成员国。与会人士高度肯定国际调解院的时代价值和深远意义，高度评价中方在推动国际法律秩序完善和全球治理中的积极作用，并期待国际调解院能持续提升香港在国际法律与争议解决领域中的地位。

联合国国际贸易法委员会秘书长布莱特受访时表示，调解作为一种更“友好”和“双赢”的方式，较诉讼和仲裁更具弹性，能在更短时间内以较低成本化解争端。国际调解院的建立将推动调解成为解决争端的可靠手段，为国家间与跨国企业间争议争端解决积累更多成功实践，促进各地区可持续发展与国际贸易发展。

巴基斯坦副总理兼外长达尔表示，中方倡议成立国际调解院恰逢其时，是强化多边体系的重要贡献。

塞拉利昂驻华大使卡里姆说，全球南方国家在许多重要议题上仍面临挑战，而国际调解院将提供管理争端和挑战的方法，发展中国家将从中受益匪浅。

“非常荣幸有机会见证这一致力于调解的新国际组织的诞生。”布莱特表示，在国际争端解决中，缺少的正是一种能够执行国际和解协议的有效机制。

斯洛文尼亚前总统、联合国前助理秘书长达尼洛·图尔克也认为，公约是各方向前迈出的极其重要一步。调解是国家外交中的一种普遍做法，但它需要一个框架。公约提供了这样一个框架，希望未来能借此规范这一实践，从而惠及整个国际社会。

红十字国际委员会东亚地区代表处副主任纪博瑞表示，对于整个世界来说，国际调解院可能会成为一个通过调解结束武装冲突的平台，一个促成人道主义协议以减轻冲突和暴力的平台，一个让潜在的和平缔造者和谈判者发声的平台。

在公约签署仪式上，香港特区行政长官李家超致辞表示，欢迎全球首个专门致力于调解的政府间国际组织落户香港。香港将发挥“一国两制”制度优势，全力支持调解院工作。

专家分析指出，国际调解院的成立将使香港在区域乃至全球法律服务体系中承担更为重要的角色。香港自回归中国以来，充分发挥其独特的法律体系优势，逐步确立了在国际调解与法律服务方面的领先地位。此次国际调解院的设立，更被视为“锦上添花”，将进一步巩固香港的国际法律中心地位。

布莱特表示，国际调解院总部落户香港实至名归。“香港的桥梁作用更加凸显，它是普通法系和大陆法系之间的桥梁，是进入粤港澳大湾区市场的重要门户，国际调解院选择香港作为总部所在地具有很大优势。”

此外，与会代表还就中方在国际解纷机制中的领导与贡献表达了高度认可。喀麦隆对外关系部长姆贝拉表示，中方倡导建立国际调解院彰显了中方的担当和影响，符合联合国宪章精神。

多位受访代表和专家表示，成立国际调解院作为一个里程碑事件，进一步彰显了多边主义和和平解决争端理念在当今复杂国际形势下的必要性与可行性，也为世界各国提供了相互理解和建设性对话的有效范式。可以预期，随着国际调解院各项制度的不断完善，以及更多成员的加入，这一组织将对地区乃至全球范围内的争端解决与和平发展带来深远影响。

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