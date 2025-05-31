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国际调解论坛在香港举行 聚焦国家间争端调解等议题

2025年05月31日05:10 | 来源：新华网
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　　新华社香港5月30日电（记者王昕怡、刘欢）继国际调解院公约签署仪式后，首届国际调解论坛30日下午在香港举行，探讨国家间争议调解以及国际投资与国际商事调解等议题。

　　多位国际调解院公约签署国领导人、国际组织和多边机构负责人、国际调解领域的专家及其他利益相关方表示，调解不仅提供程序公平，更追求结果公平，为争议双方提供一种“双赢”选项。国际调解院将填补国际调解领域机制的空白，既促进全球治理，又将密切国家间协作。

　　香港特区政府律政司司长林定国致辞表示，寻求国际争端的和平解决是国际法和国际关系的基本原则之一。与传统的诉讼和仲裁方式相比，调解更具前瞻性和建设性，有助于修复双方关系。国际调解院的成立将与国际法院和常设仲裁法院形成互补。

　　林定国表示，各公约签署国一致同意将该组织总部设在中国香港，这充分认可了香港的法律基础。香港拥有来自不同司法管辖区的法律专业人才，在国际争端解决方面积累了丰富的经验。其法律体系和法律服务享有高度的国际声誉与效率，使香港成为国际法律服务和争端解决的中心。作为国际调解院总部，香港将提供更多优质的调解服务，积极推广调解文化，并鼓励更多国家加入。

　　印度尼西亚副外长阿里夫·哈瓦斯·乌格罗塞诺发言表示，公约的签署恰逢其时，回应了国际社会的需求，向世界传递了一个强烈信号：通过合作而非对抗来解决争端。目前，国际层面的争端解决机制存在缺口，建立专门机构对全球法律体系至关重要。印度尼西亚期待与有关各方共同推动该组织的发展。

　　与会的国际航运公会中国办事处首席代表、海问律师事务所香港办公室合伙人刘洋认为，国际调解院作为一种中国方案，体现了“和而不同”“共赢”的中国智慧，以及积极参与全球治理的大国担当。

　　刘洋强调，香港是“一国两制”下的普通法司法管辖区域，也是中西文化交汇地。国际调解院落地香港，契合了香港“亚太区国际法律及争议解决服务中心”的定位，体现了香港既背靠祖国又服务国家所需的双向优势。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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