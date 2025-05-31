土耳其加济安泰普市长期待古丝路重镇焕发新活力——

作为古丝绸之路沿线重要城市，土耳其东南部最大城市加济安泰普曾经繁盛一时。加济安泰普市长法蒂玛·沙欣日前表示：“希望与中国携手共建，让绵亘千年的古丝绸之路重镇焕发新的生机活力。”

加济安泰普曾是古丝绸之路沿线重要的纺织品贸易中心，至今市内还保存着多处昔日商队驿站遗址。沙欣说，共建“一带一路”倡议是一项很好的合作发展倡议，对包括加济安泰普在内的古丝绸之路沿线城市具有积极意义。加济安泰普注重可持续发展、智慧城市应用、环境保护以及市民福祉提升，希望借鉴中国在城市治理现代化和可持续发展方面的经验。

化学工程师出身的沙欣是土生土长的加济安泰普人，2001年进入政坛。她于2014年成为加济安泰普首位女性市长，后连选连任至今。2024年12月，她受邀出席2024北京接诉即办改革论坛，探讨“以人为本的城市治理现代化”，“得以近距离地见证中国的发展与进步”。

沙欣在论坛上了解到，面对城市治理难题，北京自2019年以来创新开展接诉即办改革，共受理群众和企业反映1.5亿件，解决率和满意率双双提升至97%。

“如此高的诉求解决率和满意率，确实是一项了不起的成就。”沙欣说，拥有200多万人口的加济安泰普也在推进智慧城市建设，“如果有类似的大数据技术和人工智能大模型作为支撑，就能为城市可持续发展带来前所未有的机遇”。

作为土耳其重要经济枢纽之一，加济安泰普以其工业部门，尤其是纺织和制造业而闻名。谈到与中国城市的优先合作领域，沙欣对记者说：“中国一些城市已经建立高质量的人工智能产业，我们希望进行合作。我们的目标是将现有工业园区转型为绿色低碳、可持续和韧性强的工业园区，这需要与中国行业领军者进行更多合作。”

她表示，中国是全球太阳能产业的重要参与方，加济安泰普欢迎中国太阳能企业在当地设厂，“目前，已有中国企业和当地两家公司在太阳能方面展开合作，带动当地经济发展，实现双赢”。

（据新华社电 记者熊思浩）

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