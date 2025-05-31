4月11日，在新疆昌吉回族自治州呼图壁县二十里店镇四工村，农民利用搭载北斗卫星导航系统的拖拉机进行棉花播种作业。

陶维明摄（人民图片）

刚走出火车站，来自新疆塔城地区额敏县的农机大户吾里坤便直奔新疆国际会展中心。“这次购置拖拉机，马力大、智能化是我最看重的优点。”吾里坤说，在网上看好2025新疆国际农业机械博览会会期后，他专程坐了一晚上火车来看农机展。

2025新疆国际农业机械博览会近日在乌鲁木齐市新疆国际会展中心举办，汇集了来自阿塞拜疆、巴基斯坦、俄罗斯、格鲁吉亚、哈萨克斯坦等12国的近200名境外采购商，共有来自中外的800多家企业参展。新疆各地农机合作社、农机大户也纷纷前往博览会实地考察、购置农机。

5月的新疆处处树木葱茏，姹紫嫣红。走进新疆国际会展中心，各个展位前一台台大型拖拉机、收割机、旋耕机等农机具颜色亮眼、摆放整齐。“这次博览会的主题是‘智能农机赋能新质生产力，科技引领农业现代化’，包括凯斯纽荷兰、约翰迪尔、马斯奇奥、雷肯等行业巨头都带来了新款产品。”新疆维吾尔自治区农机行业协会会长缑永生介绍。

“我们带来了400马力和330马力两款最新产品，都集成了目前行业领先的智能化技术。”国际农机巨头凯斯纽荷兰中国区负责人李康介绍，2024年企业销售额23亿元，其中25%来自新疆市场，“新疆是我们最重要的市场之一，这里土地集约化程度高、面积广阔，非常适合各种大型农机具使用，目前新疆客户已经向我们预订了25台设备，总金额在2400万元左右。”

深圳一家科技公司针对棉花打顶作业推出的“棉花智能打顶机器人”吸引了众多目光，只见通过摄像头智能识别，机器便可从模拟的滚动棉田里自动摘除棉花顶叶，参观者纷纷上前咨询，围拢拍照。“我们利用AI视觉技术，来识别定位棉花顶心顶叶，实现精准摘除。”该公司企划负责人杨丽婷介绍，借助AI规划算法，这款机器人大大提高了工作效率，降低了人工成本。“我们即将推出的新款自走式机器人，打顶效率可以提升至每小时30亩，比展示的这款提升3倍。”

“新疆的农机市场正在从量的增长向质的提升快速转变，这是我们作为一个外资品牌看重新疆市场的主要原因。”韩国一家农业装备公司负责人郝庆华坦言，首次来新疆参展，他们更希望通过这次展会签约更多新疆经销商，结识更多新疆农机大户。

2024年，新疆粮食总产量466亿斤，粮食单产524.8公斤/亩，单产位居全国第一；棉花总产量568.6万吨，占全国92.2%。粮食、棉花等作物生产水平的不断提升与农业机械化水平提升密不可分，截至2024年，新疆农作物综合机械化水平达到90.28%，农林牧渔综合机械化水平达到74.62%，机采率稳定在90%以上。

（据新华社电 记者苟立锋）

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