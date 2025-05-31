中外人士在2025RCEP区域发展媒体智库论坛上呼吁——

本报记者 李嘉宝

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得益于《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）关税减免政策及冷链物流效率提升，进入中国市场的东南亚榴莲价格越来越“亲民”；RCEP成员国之间的一般进口货物在48小时内即可实现清关，易腐产品清关速度更是提至6小时内；中国新能源汽车成为东盟多国街头的绿色风景线，让低碳发展的理念更加深入人心……近日，2025RCEP区域发展媒体智库论坛在海南省海口市举办，中外代表讲述身边鲜活的RCEP故事，彰显区域合作的蓬勃生机。

本次论坛以“共建高水平最大自由贸易区”为主题，来自14个国家以及东盟秘书处等多个国际组织的代表约300人参会，围绕RCEP相关议题展开交流。论坛由中国日报社、中国（海南）改革发展研究院、中国海洋发展基金会主办，得到博鳌亚洲论坛研究院、海南自由贸易港研究院、海南改革发展研究基金会支持。

红利释放——

RCEP成为推进区域经济一体化新引擎

在全球贸易环境迅速演变的背景下，RCEP是推动区域经济一体化的关键支柱。要在RCEP框架下，维护一个基于规则、开放、可预测的贸易体系，并与世界贸易组织原则保持一致。

2024年，RCEP区域内贸易流量总额达到5.7万亿美元；2023年RCEP区域吸引外商直接投资约为4596亿美元，占全球的35%；对外直接投资约为4640亿美元，占全球的30%……在本次论坛上，中国（海南）改革发展研究院发布《共建高水平最大自由贸易区——2025RCEP发展报告》（以下简称“报告”），用数据勾勒出RCEP生效实施3年多来的亮眼成果。报告指出，RCEP已经成为推进区域经济一体化的新引擎，在贸易、投资、产业链、价值链融合等多方面呈现出积极促进效应。

与会专家认为，在贸易保护主义、单边主义冲击全球自由贸易体系和秩序的今天，多边自由贸易的重要性比以往任何时候都更加重要。在这一背景下，共建高水平RCEP是应对贸易保护主义、推动区域经济一体化的重大战略举措，各成员必须携手合作、协调行动、共同应对。

东盟秘书长高金洪表示，RCEP已成为亚太地区经济一体化和增长的重要基石。在全球贸易环境迅速演变的背景下，RCEP是推动区域经济一体化的关键支柱。要在RCEP框架下，维护一个基于规则、开放、可预测的贸易体系，并与世界贸易组织原则保持一致。

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林指出，在全球地缘政治与经济格局发生深刻复杂变化、经济贸易不确定性明显增大的背景下，以自由贸易为主线的RCEP不仅成为区域经济增长的新引擎，而且呈现出引领亚太区域经济一体化的良好势头。合力共建高水平的RCEP，是百年变局下推动区域经济一体化的重大战略选择，将为区域与全球自由贸易注入强大生命力。

韩国高丽大学国际研究学院特聘教授金兴钟表示，全球贸易体系面临挑战，RCEP处于一个非常关键的时刻。要更好发挥RCEP作用，进一步推动多边贸易，这对区域发展尤其重要。

中国服务贸易协会副会长赵晋平认为，全球经济大变局下，凸显了加快推进RCEP区域经济一体化的重要性、必要性。在当前的形势下，RCEP应该挑起重担，成为维护多边主义的“重镇”。

马来西亚亚太“一带一路”共策会执行董事翁忠义指出，RCEP作为全球最大的自贸协定，代表了灵活、务实、包容的新型区域合作模式，尤其是在当前多边贸易体系受阻、全球面临脱钩风险的背景下，RCEP展现了强大的制度整合力，为区域国家特别是全球南方国家提供了更容易进入、更好落地的全球化路径。

提质升级——

从“最大自贸区”走向“最高水平自贸区”

未来几年，从“最大自贸区”走向“最高水平自贸区”，实现从规模优势转向质量优势，成为RCEP持续促进增长与发展、保持战略相关性的重大选择。

当前，亚太地区有多个自贸协定和区域制度安排。近日，中国—东盟自贸区3.0版谈判全面完成。与会人士高度关注，如何进一步加快RCEP提质升级、推动RCEP与区域其他自贸安排协同发展？

《报告》指出，当前面对单边主义挑战，RCEP已进入全面提升的关键节点，坚定推进自由贸易、强化区域协同，成为RCEP可持续发展的重要使命。未来几年，从“最大自贸区”走向“最高水平自贸区”，实现从规模优势转向质量优势，成为RCEP持续促进增长与发展、保持战略相关性的重大选择。

RCEP联委会东盟方主席、印度尼西亚贸易部世贸组织谈判司司长蒂娜·库尼亚萨里建议，一是建立更好的机制，更好地监测RCEP执行，提升RCEP规则利用率，加强RCEP成员间的经济合作；二是推进RCEP进一步创新，解决包括绿色发展在内的新挑战；三是RCEP要进一步加快扩容，加大各领域承诺的履行，推动RCEP成为一个更好的平台，促进自由贸易。

中日韩合作秘书处秘书长李熙燮指出，RCEP在贸易自由化、市场准入、供应链复苏等方面成效显著，值得高度肯定。但RCEP发展如果停滞不前，在保护主义抬头的背景下其影响力有可能降低。为此，不仅要维护现有框架，更要推动RCEP升级，巩固其全球最大自由贸易区的地位。他表示，无论国际形势如何变化，中日韩都应强化互利互惠的合作关系，同舟共济，携手前行。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院亚洲竞争力研究所所长、实践教授张保罗指出，RCEP的目的不仅是低税率及有关问题，供应链的集成和全领域的自由贸易也特别重要。RCEP应强化产业链集成与数字经济发展，推动原产地规则从部分累积升级至完全累积。他建议，RCEP需要扩容以增强区域活力，同时建立区域数字化平台，提升贸易效率。

中国日报社社长兼总编辑曲莹璞建议，一是深化互信互联，共建全球最大自由贸易区。媒体和智库要因势而动，讲好RCEP合作共赢故事，为完善全球和区域经济治理提供智力支撑。二是聚焦智能引领，共建区域科技创新共同体。要乘势而上，利用人工智能开展联合研究、搭建交流合作网络，促进科技创新协作，提升RCEP国家智能化发展水平。三是推动交流互鉴，共建美美与共文明百花园。要顺势而为，将15个国家灿烂文化的“独特文本”，转化为亿万民众共享的“文明故事”，善用文化文明的力量，促进地区团结和进步。

中国贡献——

不断为RCEP统一大市场注入重要活力

中国扩大自主开放和单边开放，使中国的大市场首先成为RCEP的市场，进而形成区域统一大市场的重要动力。

中国是RCEP最大的经济体，也是高质量实施RCEP的积极推动者。数据显示，2022年和2023年，中国对RCEP其他成员国贸易额占外贸总额比重超过了30%。2024年，中国对RCEP其他成员国进出口达13.16万亿元，同比增长4.5%。与会人士高度称赞中国为推动RCEP合作贡献力量。

“中国扩大自主开放和单边开放，使中国的大市场首先成为RCEP的市场，进而形成区域统一大市场的重要动力。中国市场的不断扩大、结构转型与单边开放政策的叠加，将不断为RCEP统一大市场注入重要活力。”迟福林表示。

“中国在实施RCEP和制定国家计划方面，一直是东盟学习的典范。”蒂娜·库尼亚萨里说。

马来西亚亚太“一带一路”共策会主席翁诗杰指出，数字化正进入东盟居民生活的所有主要方面。中国在数字经济领域存在的优势将让中国成为东盟的最佳合作伙伴，满足东盟6.7亿人口不断增长的需求。

2025年是海南自贸港封关运作、扩大开放之年。多位与会人士表示，海南自贸港在深化区域自贸进程中具有独特优势和重要作用，能够为RCEP区域合作提供重要支点。

海南省人民政府省长刘小明指出，海南自贸港坚持对标世界最高水平开放形态，努力打造引领中国新时代对外开放的重要门户，将充分发挥自贸港政策优势，进一步做好与RCEP规则叠加集成，主动搭建区域合作公共平台，在促进中国与RCEP其他成员国市场联通、要素流动、规则对接等方面发挥重要枢纽作用。此外，将实施更加便利的人员进出政策，着力搭建国际经贸合作网络和国际人文交流合作网络，加强同RCEP成员间文化、教育、科技、旅游等领域合作交流。

海南自由贸易港研究院副院长郭达认为，海南自贸港面向包括东盟在内的21个亚太经合成员的经济体率先实行更高标准的经贸规则，在关税减让、非关税壁垒中发挥重要的作用，率先取得与非RCEP成员经济体合作的早期收获，对亚太地区各经济体更加充分了解RCEP的红利具有重要作用。

RCEP支持机构执行主任陶菲克认为，海南通过举办此类论坛活动，是推动RCEP落实的重要方式之一，这对促进与东盟的合作是一项很好的举措。中国在推动东盟合作方面一直不遗余力，海南自贸港也在积极行动。

(责编：赵欣悦、袁勃)