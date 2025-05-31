新华社香港5月30日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅30日在香港会见出席国际调解院公约签署仪式的多国客人。

在会见喀麦隆对外关系部长姆贝拉时，王毅说，习近平主席和比亚总统共同宣布将中喀关系提升为全面战略伙伴关系，为两国关系发展指明方向。中方赞赏喀方在涉及中国核心利益问题上一贯给予坚定支持，愿加强双方各层次交往，深化务实合作。

姆贝拉转达比亚总统对习近平主席的亲切问候，表示中方倡导建立国际调解院彰显了中方的担当和影响，符合《联合国宪章》精神。喀方珍视同中国的传统友谊和伙伴关系，期待同中方加强各领域合作。

在会见瑞士联邦委员兼外长卡西斯时，王毅说，中方赞赏瑞士在国际事务中发挥“架桥人”优势，期待同瑞方在争端解决等领域加强沟通协作和经验交流，建设好、运营好国际调解院。希望瑞方深化同香港各领域交流合作。

卡西斯祝贺国际调解院公约签署仪式成功举行，表示这是以调解化解分歧迈出的重要一步，也开辟了瑞中合作新领域。瑞方很荣幸为中美日内瓦经贸高层接触作出贡献。

在会见老挝副总理沙伦赛时，王毅表示，中方愿同老方以落实两党两国最高领导人重要共识为主线，深化战略协作，培育合作动能，加强双多边协调配合，共同抵御单边霸凌行径，维护多边主义和国际公平正义，推动中老命运共同体建设向更高层次发展。

沙伦赛表示，调解体现了亚洲文化特色，相信调解院会吸引更多国家加入。老方愿落实好两党两国领导人达成的重要共识，加强各层级交往，推进老中泰铁路等合作项目。

在会见尼泊尔外长阿祖时，王毅表示，今年是中尼建交70周年，两国面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系面临新的发展机遇。中方愿同尼方总结成功经验，高质量共建“一带一路”，共同开创中尼关系下一个更加美好辉煌的70年。

阿祖表示，尼方坚定恪守一个中国原则，支持“一国两制”制度，决不允许任何势力利用尼领土从事损害中国利益的活动。愿同中方密切高层交往，深化务实合作。

在会见津巴布韦外长穆尔维拉时，王毅表示，习近平主席同姆南加古瓦总统就两国关系发展作出新的战略指引。中方愿同津方保持高水平战略互信，在涉及彼此核心利益问题上继续坚定相互支持，统筹推进各领域合作，引领中津关系行稳致远。

穆尔维拉表示，津方坚定恪守一个中国原则，支持中方提出的共建“一带一路”、系列全球倡议，愿继续同中方坚定相互支持、密切协作，构建更加紧密的津中命运共同体。

在会见毛里塔尼亚外长马尔祖克时，王毅表示，中方愿同毛方一道，全力落实两国元首重要共识，赓续传统友谊，巩固团结合作，共同维护萨赫勒地区和平稳定，不断开创中毛战略伙伴关系发展新前景。

马尔祖克表示，中国是毛里塔尼亚真正的战略伙伴。毛方坚定奉行一个中国政策。愿同中方共同庆祝建交60周年，加强各层级交往，深化互利合作。

在会见贝宁外长巴卡里时，王毅说，习近平主席和塔隆总统达成的重要共识和中非合作论坛北京峰会各项举措正在稳步落实。中方愿同贝方落实好中非携手推进现代化“十大伙伴行动”，加快共同发展进程，推动中贝战略伙伴关系不断取得更大发展。

巴卡里表示，中国是贝宁的伟大朋友和可信赖的重要伙伴。贝方永远与中国站在一起，愿共同落实好两国领导人重要共识，推动贝中关系不断向前发展。

在会见巴基斯坦副总理兼外长达尔时，王毅表示，副总理先生专程来港出席国际调解院公约签署仪式，体现了巴方对中方倡议的有力支持。中方愿同巴方一道深化全天候战略合作伙伴关系，支持巴方维护国家主权和领土完整，支持巴方担任联合国安理会7月轮值主席国。

达尔表示，巴中阿三方外长非正式会晤前不久在北京成功举行。巴方决定接受中方的调解建议，将巴阿关系提升到大使级。巴方全力支持中方办好上海合作组织天津峰会。

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