新华社北京5月29日电 28日，柬埔寨和泰国军队在边境争议地区发生短暂冲突，交火持续约10分钟，1名柬埔寨士兵在冲突中死亡。泰国总理佩通坦和柬埔寨首相洪玛奈29日均表示，不希望冲突升级，将通过对话缓和边境紧张局势。两军高层将于29日晚些时候举行会谈。

佩通坦敦促前线人员保持冷静

佩通坦29日接受泰媒采访时说，泰国与柬埔寨两国军队28日在边境争议地区发生短暂冲突后，两国军方将于29日晚些时候举行会谈。她呼吁前线人员保持冷静，通过对话缓解边境紧张局势。

2024年9月7日，泰国总理佩通坦·钦那瓦（前中）及新一届内阁成员在位于首都曼谷的总理府与媒体见面。新华社发（拉亨摄）

佩通坦还表示，自28日晚以来没有再发生任何暴力事件，双方持续保持沟通，一致表示不希望在边境争议地区发生暴力事件。

28日傍晚，佩通坦在国会提交2026财年预算案后对媒体记者表示，自己已经与洪玛奈通电话，双方同意尽快缓解紧张局势，避免情况进一步升级。

洪玛奈希望会谈取得积极成果

洪玛奈表示，柬埔寨和泰国陆军高层定于29日晚些时候举行会谈，讨论导致1名柬埔寨士兵死亡的边境冲突。

洪玛奈在社交媒体上发文说，“我希望柬泰两国陆军高层今天的会谈能够取得积极成果，一如既往地保持双方前线部队间的和平与良好沟通”。

他还说，不希望看到两军之间发生任何对两国和两国人民、尤其是边境地区人民没有好处的战斗。

洪玛奈敦促柬埔寨人民要防止这一冲突升级为民族冲突，相信柬政府和军队能够以高度负责任的态度找到解决方案。

关于佩通坦所提到的通话一事，洪玛奈在社交媒体帖文中没有提及。

柬泰短暂交火10分钟

根据泰国军方28日通报，当天清晨，双方在泰国东北部乌汶府与柬埔寨接壤一处存在领土争议的地区发生冲突。交火持续了大约10分钟。双方前线指挥官随后取得联系，交火停止。泰方没有人员伤亡。

泰国副总理兼国防部长普坦表示，泰方士兵在巡逻时，柬方率先开火，泰方还击。

柬埔寨军方发言人28日证实，两军在边境地区的短暂交火造成1名柬埔寨士兵死亡。

泰国和柬埔寨之间存在尚未划定的边界。双方2000年签订了一份谅解备忘录，反对采取可能改变现状的单方面行动。（记者：吴长伟、林昊、陈倩慈）

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