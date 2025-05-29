新华社开罗5月28日电（记者吴宝澍）海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）助理秘书长阿卜杜勒-阿齐兹·阿卢韦谢杰28日在沙特阿拉伯《阿拉伯新闻》日报网站发表英文文章《东盟－中国－海合会峰会的议题不止贸易》。文章说，中国、海合会、东盟三方合作潜力巨大、战略意义深远，将为全球市场注入确定性，恢复对多边机制的信心。摘要如下：

中国、海合会、东盟27日举行历史性峰会，三方共同搭建合作新平台。

从峰会发表的联合声明来看，这个新的多元化组合目标远大。三方总人口、经济总量庞大，形成规模经济和协同效应的潜力巨大。实际上，其中部分潜力已经实现，例如，中国与东盟互为最大贸易伙伴，中国也是海合会的最大贸易伙伴。

三方希望通过共同拓展新市场，减轻美国政府关税政策的冲击。与此同时，三方还有更多目标。

一是为全球市场注入一定的确定性。自美国政府宣布加征关税以来，全球市场一直紧张不安，经济增长预期下调。

二是恢复对多边机制的信心。在美国质疑世界贸易组织和全球贸易体系之际，东盟－中国－海合会峰会联合声明用令人鼓舞的语言强调，“需要增强对以世界贸易组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制的信心，保护世界各地的企业和消费者，以及我们所在地区人民的生计”。

此次峰会具有更强的战略性。峰会联合声明涵盖广泛议题，包括国际和地区问题、三方能源安全合作以及打击恐怖主义等。

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