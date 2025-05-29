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美法院裁定禁止执行特朗普政府多个关税行政令

2025年05月29日14:23 | 来源：新华网
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　　新华社纽约5月28日电（记者刘亚南）位于纽约的美国国际贸易法院28日裁定禁止执行特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》对多国加征关税措施的行政令。

　　根据法院裁决，《国际紧急经济权力法》没有授权美国总统出台任何全球性关税令、报复性关税令和非法交易相关关税令。

　　裁决书说，相关关税行政令将被撤销，这些行政令的执行将被永久禁止。

　　法庭裁决还表示，如果这些行政令被认定对原告非法，这些行政令对所有人而言均为非法。

　　特朗普政府今年2月依据《国际紧急经济权力法》对加拿大、墨西哥和中国输美产品分别加征关税，并在4月2日依据该法对所有贸易伙伴征收所谓“对等关税”。

　　裁决书显示，该裁决针对的是美国5家小企业和美国12个州分别在4月14日和4月23日对联邦政府发起的诉讼。

　　这几家企业认为，在没有国会批准的情况下，美国政府无权宣布全面加征关税的措施，要求阻止政府依据《国际紧急经济权力法》实施关税措施。

　　美国12个州在起诉书中称，特朗普政府的关税政策是“一时兴起，而非合法权力的正当行使”，要求法院宣布“对等关税”非法，并阻止其实施。

(责编：徐祥丽、张悦)

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