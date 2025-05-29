人民网雅加达5月29日电 （记者李培松）由东南亚教育部长组织教师和教育人员能力发展区域中心语言机构、阿拉扎大学孔子学院以及全球文化探索者联合举办的“卓越中文教学计划”线下培训于5月26日至28日在雅加达顺利举行。此次“卓越中文教学计划”是响应东南亚地区日益增长的中文学习需求，以及提升中文教学质量的迫切要求而特别设计的。培训内容涵盖了中文教学的多个关键领域，包括教学法创新、课堂管理技巧、文化导入策略、语言技能训练的最新方法以及数字教学工具的应用等。为期三天的集中培训旨在全面提升12位东南亚地区本土中文教师的专业技能和教学水平，为区域内的中文教育发展注入新的活力。

5月26日上午，培训项目举行了开班仪式。阿拉扎大学孔子学院外方院长菲力在致辞中对此次“卓越中文教学计划”给予了高度肯定。他指出，随着中国与东南亚国家之间交流日益密切，中文学习的需求持续增长，为区域内的中文教育带来了前所未有的发展机遇，同时也对东南亚各国本土中文教师的专业能力提出了更高的要求。菲力强调，此次培训正是为了满足这一需求，为东南亚的本土中文教师提供了一个宝贵的学习平台，帮助他们掌握最新的教学理念和方法，从而更好地履行中文传播者的职责。

东南亚教育部长组织教师和教育人员能力发展区域中心语言机构院长布莱恩·阿里斯卡·普拉纳塔表示，作为致力于提升东南亚地区教师和教育人员能力的区域中心，东南亚教育部长组织教师和教育人员能力发展区域中心语言机构深知语言教育在促进文化交流和区域发展中的重要作用。此次与阿拉扎大学孔子学院和全球文化探索者的合作，是强强联合的典范，充分整合了各方的优势资源，共同打造了一个高质量的中文教学培训项目。他鼓励所有参训教师珍惜此次学习机会，积极交流，将所学知识和技能应用到实际教学中，为东南亚的中文教育事业贡献自己的力量。

教师与学员在培训中积极互动。阿拉扎大学孔子学院供图

培训课堂。阿拉扎大学孔子学院供图

在接下来的两天半时间里，培训课程紧凑而富有成效。教师们沉浸在专业的教学氛围中，积极参与各项活动，深入探讨中文教学中的重点难点问题，并分享了各自的教学经验。培训期间，阿拉扎大学孔子学院还特别安排了文化体验环节，让教师们在学习教学方法的同时，也能更深入地了解中国文化，以便更好地将文化元素融入到日常教学中。

教师与学员合影。阿拉扎大学孔子学院供图

参训的本土中文教师们纷纷表示，此次培训收获颇丰，不仅更新了教学理念，掌握了实用的教学技巧，还拓宽了视野，结识了来自不同国家的同行，为未来的教学工作注入了新的动力和信心。他们期待将所学应用于课堂，为东南亚的中文学习者提供更优质的教学服务。

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