中国驻文莱使馆肖建国大使与亚太传播学会联盟成员和合作主办方文莱大学代表合影。活动主办方供图

人民网讯 5月27日至28日，2025年APCA-ANPOR-UBD会议于在文莱达鲁萨兰大学成功举办。本届会议以“亚太地区的传播与语言：连接、协作与可持续性”为主题，吸引了来自中国、文莱、印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、美国及其他国家和地区的众多传播学者与实务工作者，围绕可持续传播实践、人工智能在教育与跨文化交流中的深远影响、数字媒体伦理及语言多样性等议题展开深入研讨。

中国驻文莱大使肖建国与文莱大学副校长Hazri bin Haji Kifle博士出席了开幕式。此次会议由亚太传播学会联盟（APCA）、亚洲公众舆论研究网络（ANPOR）与文莱达鲁萨兰大学联合主办，共收到200余份投稿，遴选出近百篇优秀论文进行现场报告，展示了亚太地区在传播与语言研究领域的活力与多样性。

开幕式上，邱林川教授正在进行主题演讲。活动主办方供图

新加坡南洋理工大学邱林川教授发表的主旨演讲引发热烈反响。他以“生成式人工智能时代的学习反思：大语言模型与真实世界学习”为题，探讨了大语言模型在教育传播中的潜力与伦理挑战，引发与会者广泛讨论。

在开幕致辞中，APCA主席、清华大学教授陈昌凤，ANPOR主席Jantima Kheokao教授强调本次会议体现了亚太传播学界跨国合作与交流的高度共识，也展现了推动全球学术对话的共同愿景。会议为亚太地区传播学研究的可持续发展注入了新的活力。

本次会议由亚太传播学会联盟（APCA）发起。该联盟于2018年创设于清华大学，目前已联合亚太地区17个国家和地区的20余个传播学术组织，致力于搭建区域传播研究与对话的开放平台。此前，亚太传播学会联盟已在北京、杭州、清迈、马尼拉、悉尼等地举办重要会议，并持续推动线上交流与合作。通过跨国伙伴关系，APCA不断促进学者、媒体人与学生之间的知识互通与理念碰撞，推动区域社会的深层次变革。

中国驻文莱使馆肖建国大使与亚太传播学会联盟的成员合影。活动主办方供图

(责编：刘叶婷、杨牧)