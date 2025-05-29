人民网迪拜5月29日电 （记者管克江）阿联酋近日举办了“阿联酋制造”大会，发布一系列政策举措，推动制造业发展。

近年来，阿联酋高度重视经济多元化转型。阿政府2021年推出《国家工业和先进技术战略》，又称为“3000亿行动”，目标是到2031年将工业部门对国内生产总值的贡献从1330亿迪拉姆提高到3000亿迪拉姆（1美元约合3.67迪拉姆）。

展会一景。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

统计显示，截至2023年，工业部门对阿联酋国内生产总值的贡献为2050亿迪拉姆，占比11%。根据联合国工业发展组织的工业竞争力指数（CIP），阿联酋的全球排名从2019年的第35位上升到第27位，在阿拉伯世界排名第一。

两名参展代表在交流。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

据阿联酋通讯社报道，“阿联酋制造”大会期间，阿联酋工业与先进技术部与多家银行达成协议，未来五年将为中小企业及创新型项目提供总值超400亿迪拉姆的融资支持。阿联酋发展银行旗下阿联酋增长基金推出10亿迪拉姆投资平台，助力制造业、卫生、粮食安全及先进技术等战略领域中小企业发展。

阿联酋政府投资的航空工程和租赁公司展示的产品。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

据统计，活动期间宣布的新工业项目总额达110亿迪拉姆。720多家企业展示了涵盖12个关键工业领域的最新解决方案与技术创新，包括食品与农业技术、医药与医疗设备、船舶航运、金属加工、传统工艺与文化产业、智能制造与工业4.0、化工与可持续材料、未来能源与去碳化、电气电子设备、工业设备、建筑建材以及航空航天与国防工业等。本届大会还首次设立由文化部主办的阿联酋传统手工艺与产业专区，设有40项传统技艺展示。

与会代表在听取机器人制造情况介绍。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

(责编：刘叶婷、杨牧)