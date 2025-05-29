人民网里约热内卢5月28日电 （记者宋亦然）当地时间5月24日，位于巴西东南海域桑托斯盆地的梅罗油田四期项目提前两个月实现投产。该项目是全球巨型盐下超深水油田里贝拉区块的重要组成部分，中国海油参与建设并持有部分权益。

里贝拉区块距离里约热内卢约180公里，是全球第三大盐下超深水油田，分为西北区、中区和东南区。其中西北区被命名为梅罗油田，共规划分四期开发。此次投产的梅罗四期水深在1800到2100米之间。

图为梅罗油田的浮式储卸油装置。中海油巴西公司供图

据中海油巴西公司总经理黄业华介绍，梅罗油田四期采用全海式开发模式，与此前三期项目保持一致。三期项目于2024年10月投产，并于5月中旬达到日产18万桶的产量，相比巴西海上油田相同规模的项目，创造了投产至达峰的最快时间纪录。黄业华表示，梅罗四期项目的提前投产是油田高质量联合开发成果的体现。

巴西拥有丰富的深水油气资源，梅罗油田的持续开发和提前投产，将进一步提升当地海上石油产量。

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