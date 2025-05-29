打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中企参与建设的巴西梅罗油田四期项目提前投产

2025年05月29日10:03 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网里约热内卢5月28日电 （记者宋亦然）当地时间5月24日，位于巴西东南海域桑托斯盆地的梅罗油田四期项目提前两个月实现投产。该项目是全球巨型盐下超深水油田里贝拉区块的重要组成部分，中国海油参与建设并持有部分权益。

里贝拉区块距离里约热内卢约180公里，是全球第三大盐下超深水油田，分为西北区、中区和东南区。其中西北区被命名为梅罗油田，共规划分四期开发。此次投产的梅罗四期水深在1800到2100米之间。

图为梅罗油田的浮式储卸油装置。中海油巴西公司供图

图为梅罗油田的浮式储卸油装置。中海油巴西公司供图

据中海油巴西公司总经理黄业华介绍，梅罗油田四期采用全海式开发模式，与此前三期项目保持一致。三期项目于2024年10月投产，并于5月中旬达到日产18万桶的产量，相比巴西海上油田相同规模的项目，创造了投产至达峰的最快时间纪录。黄业华表示，梅罗四期项目的提前投产是油田高质量联合开发成果的体现。

巴西拥有丰富的深水油气资源，梅罗油田的持续开发和提前投产，将进一步提升当地海上石油产量。

(责编：刘叶婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部