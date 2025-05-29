人民网河内5月28日电（记者杨晔）5月28日，第二十四届“汉语桥”世界大学生中文比赛越南南部赛区决赛在胡志明市国家大学下属人文与社科大学举办。中国驻胡志明市代总领事徐州、胡志明市国家大学下属人文与社科副校长潘清定、胡志明市越中友好协会常务副会长陈抗战、中国银行胡志明市分行行长章林、越南中国商会胡志明市分会代表等出席活动，来自越南南部地区15所高校共28名选手在决赛舞台开激烈角逐。

徐州介绍了中共中央总书记、国家主席习近平对越南进行国事访问取得的重要成果，表示汉语承载着中华民族五千年的文明积淀，“汉语桥”比赛搭建了语言互通、理解互信、文明互鉴之桥，希望青年学生以汉语为媒，读懂"和而不同"的东方智慧，以友谊为桥，谱写中越"同志加兄弟"的崭新篇章。

潘清定表示，越中两国山水相连、经济互补、充满活力，在越中经贸投资合作日益深化的背景下，掌握汉语对青年学生的职业发展和融入国际社会具有重要意义。希望同学们以“汉语桥”比赛为契机，做两国文化交流的使者，为庆祝越中建交75周年暨越中人文交流年增光添彩。

选手们围绕“天下一家”主题，通过知识测试、演讲、互动问答和才艺表演开展比赛。在演讲和互动问答环节，选手们结合中越两国农历春节习俗、茶文化和儒家思想等，表达了“和而不同”的文化包容理念与共建人类命运共同体的愿景，展示了对跨文化沟通中“求同存异”的深刻理解 。在才艺展示环节，选手们的歌舞、古筝、太极、诗朗诵等表演精彩纷呈，赢得现场观众阵阵喝彩。

经激烈角逐，来自胡志明市师范大学的邓氏草仙获得冠军并将作为赛区代表参加在中国举办的2025年“汉语桥”全球总决赛。

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