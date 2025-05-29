人民网迪拜5月28日电 （记者管克江）由SAMENA电信理事会举办的领袖峰会近日在迪拜举办。峰会以“智能与可持续转型的数字经济”为主题，探讨了探讨了相关地区在信息通信技术领域的政策、投资、监管、合作与挑战等议题。

阿联酋宽容与共存部长纳哈扬为峰会开幕致辞表示，近年来，阿联酋在人工智能监管、教育和基础设施投资等方面取得重要进展，他呼吁地区相关人士凝心聚力，通过加强数字经济人才培养和将技术应用于可持续发展，打造韧性和包容的数字生态系统。

SAMENA电信理事会成立于2006年，是由中东、北非、南亚地区的电信监管机构、运营商、产业合作伙伴等共同成立的ICT产业组织。会前发表的相关报告指出，在中东地区数字经济快速转型的趋势下，预计到2034年，该地区数字经济规模将达到4185.4亿美元。中东地区在5G、AI、云计算以及智慧城市发展方面已处于全球领先地位。

与会的中兴通讯副总裁陈琼在接受人民网采访时表示，中国与中东的数字化转型目标高度一致，人工智能则是当前最突出的议题，双方合作潜力巨大。他表示中兴在地区采取双向策略：一方面推进ICT技术发展，为各方提供最优解决方案（尤其在网络领域）；另一方面，在部分非洲国家，首要任务是搭建基础网络与互联网接入，通过弥合基础设施与社区间的数字鸿沟发挥关键作用。

(责编：刘叶婷、杨牧)