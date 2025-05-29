人民网曼谷5月28日电 （记者孙广勇）2025中泰贸易投资及产业对接会5月26日在泰国曼谷举办， 本次大会由中国贸促会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会主办，众多中泰企业参会，活动聚焦消费电子、家居建材、餐饮、冷链及物流、光伏、电子元件、金融等行业，旨在促进中泰双方交流，助力企业拓展贸易新渠道，挖掘投资新机遇，推动双边产业协同发展，实现互利共赢。

泰国中华总商会主席林楚钦、泰国中华总商会副主席暨各行业公会联合会执行主任李桂雄、中国贸促会商业行业委员会贸易投资促进部部长熊粲欣等嘉宾出席活动。

林楚钦致辞表示，2025年是泰中建交50周年，泰中两国在诸多领域取得了丰硕成果。泰中两国必将在原有合作的坚实基础上，进一步推动友好交流向更深层次、更广范围、更多种模式推进。

熊粲欣表示，泰国是中国在东盟的重要贸易伙伴国，当前，中国共建“一带一路”倡议与泰国“东部经济走廊”发展战略深度对接，为两国经贸合作开辟更广阔空间。值此中泰建交50周年之际，我们在曼谷举办本次大会，正是顺应中泰全面战略合作伙伴关系发展的重要举措。

在“贸促优配——线下直采供需对接会（泰国专场）”环节，逾20家中泰企业代表上台发言推介，集中发布采购与投资需求，并分享合作愿景。在精准对接环节，70余家参会企业开展多轮次商贸洽谈，深度挖掘合作机遇。

活动期间，中国贸促会商业行业委员会与泰国中华总商会暨各行业公会联谊会，肇庆市国际商会与泰国华商中心，深圳市华筑通科技有限公司与泰国CTT物流有限公司分别签署战略框架合作协议。

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