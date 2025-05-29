人民网迪拜5月28日电 （记者管克江）由阿联酋中国和平统一促进会举办的反“独”促统亚洲高峰论坛、第二届中东华侨华人促进中国和平统一论坛及第四届亚洲地区中国和平统一促进会联合总会换届典礼等系列活动近日在迪拜举行。

在反“独”促统亚洲高峰论坛上，中国驻迪拜总领事欧渤芊在致辞中表示，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。联合国第2758号决议是一个中国原则最权威的国际确认，明确承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。台湾问题是内政问题，我们坚决反对歪曲第2758号决议精神，坚决反对任何形式的“台湾独立”，坚决同“台独”分裂及外部干涉斗争到底。

中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

中国和平统一促进会办公室主任贾超为表示，希望广大中东地区华侨华人继续利用扎根当地的优势，广泛传播和平发展、合作共赢的理念，让更多人了解中国的发展成就，感受中华文化魅力，增进对一个中国原则的理解和认同。

亚洲地区中国和平统一促进会联合总会、阿联酋中国和平统一促进会会长陈志祥表示，祖国的完全统一是十四亿多中华儿女的共同期盼。我们要积极开展宣传、座谈、媒体行动，讲清楚一个中国的正义立场，讲透彻“台独是绝路、统一是福音”的历史逻辑与现实大势。

日本华侨华人中国和平统一促进会名誉顾问凌星光在致辞中表示，日本统促会将进一步加强团结，发挥自身优势，为实现两岸和平统一继续努力奋斗。

在第四届亚洲地区中国和平统一促进会联合总会换届典礼上，阿联酋中国和平统一促进会会长陈志祥当选亚洲统促总会新一届会长。

亚洲统促总会理事代表合影。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

中国驻阿联酋大使张益明致辞。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

中国驻阿联酋大使张益明在致辞中高度评价亚洲统促总会为凝聚亚洲华侨华人反“独”促统所做的工作。他强调，今年是台湾光复80周年，两岸终将统一、也必然统一。他勉励新一届亚洲统促总会以爱党爱国为不变底色，坚决与一切分裂行径作斗争，团结台湾同胞，促进交流交融，发挥桥梁纽带作用，巩固扩大国际社会坚持一个中国原则的格局，为实现祖国完全统一、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。

陈志祥表示将与新一届理事携手并肩，在中国和平统一促进会指导下，凝聚侨心侨力，高举爱国旗帜，坚定不移地团结一切爱国力量，为早日实现祖国完全统一作出新的更大贡献。

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