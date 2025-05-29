人民网记者 管克江

“去年10月，中国国家主席习近平集体会见出席中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动的外方嘉宾。习近平主席在讲话中指出，百年变局之下，全球休戚相关，人类命运与共，构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在。”近日，约旦中国友好协会主席贾迈勒·达穆尔在接受人民网记者专访时，回忆起去年访华时聆听习近平主席讲话的场景。他说，习近平主席呼吁把我们共同生活的地球建设成一个和平、和睦、和谐的大家庭。与会各国知名人士对此表示高度赞同。“世界的指南针指向中国。中国的外交政策富有中华优秀传统文化的内涵，是主张和平友好的外交政策，将引领各方建设更加美好未来。”

图为约中友协主席贾迈勒·达穆尔。人民网 纳达尔·达乌德摄

贾迈勒·达穆尔是一位法学问题专家，曾担任约旦国民议会众议院议员。他长期从事约中友好工作，并从2015年起担任约中友协主席。他表示，中方提出共建“一带一路”倡议和一系列国际合作倡议，中方倡议有利于人类共同事业，有利于复兴古丝绸之路开启战略协作，受到各方欢迎。

他指出，在历史上，阿曼的乳香之路与古丝绸之路相互联通，促进了阿中贸易和知识文化交流：阿曼成为阿拉伯地区的造船业中心，而造纸和丝绸工艺传到伊拉克和叙利亚等地。

贾迈勒·达穆尔说，阿拉伯国家在同中国的合作中广泛受益，促进了自身经济转型发展。约旦与中国传统友好。考古学家在佩特拉古城发掘出了中国瓷器，证明约旦是古丝绸之路上的重要节点。中国已经成为约旦最大的贸易伙伴之一，中国商品走俏约旦，中国品牌汽车的市场占有率领先，数千名约旦人在中国生活或工作。此外，双方的人员互访和教育、健康、文旅等方面的交往也十分密切。

“我注意到中国在联合国安理会投票时始终站在公平正义一边，支持巴勒斯坦人民独立建国。”贾迈勒·达穆尔表示，中国始终坚定支持阿拉伯正义事业，赢得了世界尊重。阿拉伯国家愿同中国继续深化全方位交流合作。

贾迈勒·达穆尔表示，约旦国王阿卜杜拉高度重视约中关系，曾多次访华。作为非政府机构，约中友协致力于传播中国文化和中文教育，开展学术交流，鼓励旅游交往等。友协愿发挥自身作用，促进约中各领域关系的深入发展。他同时表示，当前有很多约旦大学生到约中友协咨询到中国留学问题，希望能够同中国更多的机构开展交流合作，共促约中友好，搭建友好桥梁。

（人民网纳达尔·达乌德参与采写）

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