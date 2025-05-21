新华社洛杉矶5月20日电（记者黄恒）美国总统特朗普20日下午在白宫发布了名为“金穹”的天基导弹防御系统的发展规划，称该系统计划在3年内“全面运转”。

特朗普说，“金穹”将与美国现有的导弹防御能力整合，一旦完全建成，将能够拦截从世界其他地方甚至太空发射的导弹，整个系统将耗资约1750亿美元，其中首笔250亿美元启动资金将在国会审议中的下一财年预算里安排。他还表示，希望在其任期结束前完成该工程。

天基导弹防御系统是建立于太空轨道的导弹防御体系，其概念早在冷战时期便已提出，并落地为里根时期的“星球大战”计划。尽管“星球大战”计划早已因技术原因被放弃，但特朗普今年1月上台一周后便签署行政令要求建造美国“铁穹”防御体系，美国防部2月将该系统更名为“金穹”，有媒体称之为“星球大战2.0”计划。

该计划的核心是建立一个由数千颗小型卫星组成的卫星群，这些卫星主要包括导弹探测卫星和导弹摧毁卫星，前者负责定位导弹和载具，后者负责拦截并摧毁导弹。

“金穹”系统遭到众多美国媒体和专家质疑，认为它在技术研发和资金安排上都面临严峻挑战，特朗普设定的时间表进一步增加了项目的实施难度。专家警告说，“金穹”系统将进一步加剧太空军备竞赛。

(责编：贾文婷、张悦)