新华社布鲁塞尔5月20日电（记者张兆卿）欧盟理事会20日发表声明，宣布解除对叙利亚的经济制裁。

声明说，现在是叙利亚人民团结起来，重建一个“包容、多元、和平且不受有害外部干预的新叙利亚的时刻”。欧盟在解除对叙经济制裁的同时，将继续保留针对阿萨德政权的制裁，保留基于安全考量的制裁，还将针对侵犯人权者和加剧叙利亚不稳定者实施额外的定向限制措施。

声明说，欧盟将继续与叙利亚过渡政府保持接触，密切关注叙局势变化，以及取消对叙经济制裁这一决定的影响。

就欧盟解除对叙经济制裁，叙利亚外交部门负责人希巴尼20日在社交媒体上发文说，欧盟这一决定将“增强叙利亚的安全、稳定与繁荣”。

今年2月，欧盟宣布暂停针对叙利亚关键经济领域的限制措施，包括暂停对叙能源及交通运输领域的行业性限制；解除对叙5个实体的资金和经济资源冻结，并开放向叙利亚中央银行提供资金和经济资源的渠道等。5月13日，正在沙特阿拉伯访问的美国总统特朗普宣布，将下令解除对叙利亚的制裁。

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