打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

欧盟宣布解除对叙利亚的经济制裁

2025年05月21日10:49 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布鲁塞尔5月20日电（记者张兆卿）欧盟理事会20日发表声明，宣布解除对叙利亚的经济制裁。

　　声明说，现在是叙利亚人民团结起来，重建一个“包容、多元、和平且不受有害外部干预的新叙利亚的时刻”。欧盟在解除对叙经济制裁的同时，将继续保留针对阿萨德政权的制裁，保留基于安全考量的制裁，还将针对侵犯人权者和加剧叙利亚不稳定者实施额外的定向限制措施。

　　声明说，欧盟将继续与叙利亚过渡政府保持接触，密切关注叙局势变化，以及取消对叙经济制裁这一决定的影响。

　　就欧盟解除对叙经济制裁，叙利亚外交部门负责人希巴尼20日在社交媒体上发文说，欧盟这一决定将“增强叙利亚的安全、稳定与繁荣”。

　　今年2月，欧盟宣布暂停针对叙利亚关键经济领域的限制措施，包括暂停对叙能源及交通运输领域的行业性限制；解除对叙5个实体的资金和经济资源冻结，并开放向叙利亚中央银行提供资金和经济资源的渠道等。5月13日，正在沙特阿拉伯访问的美国总统特朗普宣布，将下令解除对叙利亚的制裁。

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部